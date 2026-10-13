Navaro ponosan: Mentalna snaga tima presudna; heroj Džons: Znao sam da ću uzeti taj šut
Vreme čitanja: 4min | uto. 13.10.26. | 22:27
“Duel sjajnih trenera, na kraju veliki šut koji je odlučio pobednika”, dodaje Odželej
Spektakularna pobeda Crvene zvezde u Vilerbanu zaokružena je košem Krisa Džonsa uz zvuk sirene i posle pet kola nalazi se na skoru 3-2!
Neverovatan zaokret crveno-belih posle pet rundi i startnih 0-2, tri recke u nizu potpuno su promenile mentalitet ekipe i sada se oseti daleko veće timsko samopouzdanje. Ekipa sa drugim najlošijim napadačkim rejtingom, večeras je zahvaljujući hladnokrvnosti jednog čoveka stigla do trijumfa...
Izabrane vesti
Trener Ibon Navaro bio je ponosan na borbu njegovih momaka i naglasio je koliko su ovakvi momenti važni za nastavak sezone.
“Mnogo je detalja koji su odlučili utakmicu. Bilo je tri-četiri situacije kada smo igrali odličnu odbranu, ali onda smo imali situacije poput one kada je na šutu za tri lopta dva puta odskočila od obruč, ali to je košarka. Nekada nije fer, ali nekada se i iskupi kao što je bio slučaj sa šutem Krisa Džonsa. Fantastično obavljen zadatak igrača, utakmica je uradila svoje da izvuče najbolje iz momaka, ovo je timska pobeda”, poručio je Navaro posle utakmice.
Na pitanje šta mu se najviše sviđa u večerašnjoj pobedi, rekao je:
“I pored svih promašenih otvorenih šuteva, slobodnih bacanja i zakucavanja, mi se nismo predavali i to je naš kvalitet. Na kraju smo pobedili, ali iza te pobede je mentalna snaga tima”.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Strelac pobedničkog koša uz zvuk sirene Kris Džons ne krije da je plan bio da on uzme poslednji šut na utakmici.
“Uspeli smo da se odbranimo i bio sam siguran da ću, ako dobijemo priliku za poslednji šut, ja biti taj koji ću ga uzeti. Velika pobeda za nas, mnogo mi je drago zbog timske pobede i igre. Sjajan je osećaj, svi su napravili iskorak i učinili svoje kako bismo dobili meč. Borimo se, mnogo igrača mora da pokrija pozicije koje nisu njihove prirodne, mentalitet je da svaki sledeći momak mora da iskoči. Pokušavamo da igramo kao tim i ovo je rezultat toga”, poručio je heroj pobede Džons.
Semi Odželej je još jednom istakao značaj timske uloge u ovoj pobedi.
“Borili su se jako, imaju dosta talenta u svom sastavu, ali imamo ga i mi. Duel sjajnih trenera, na kraju veliki šut koji je odlučio pobednika. Bilo je dosta sjajnih poteza, ali taj šut na kraju je odlučio”, rekao je Odželej posle utakmice i zaključio:
“Svi su se trudili da odrade svoju ulogu najbolje što mogu. Kris nas je ‘odveo kući’, on je veliki igrač i zna da pogađa ovakve šuteve. Svi se trudimo da damo sve od sebe za tim, to je najbitnije. Pred nama je još dosta posla”.
Sledeći meč Crvena zvezda igra u petak od 20 časova protiv Pariza.