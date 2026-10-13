Navaro ponosan: Mentalna snaga tima presudna; heroj Džons: Znao sam da ću uzeti taj šut

Trener Ibon Navaro bio je ponosan na borbu njegovih momaka i naglasio je koliko su ovakvi momenti važni za nastavak sezone. “Mnogo je detalja koji su odlučili utakmicu. Bilo je tri-četiri situacije kada smo igrali odličnu odbranu, ali onda smo imali situacije poput one kada je na šutu za tri lopta dva puta odskočila od obruč, ali to je košarka. Nekada nije fer, ali nekada se i iskupi kao što je bio slučaj sa šutem Krisa Džonsa. Fantastično obavljen zadatak igrača, utakmica je uradila svoje da izvuče najbolje iz momaka, ovo je timska pobeda” , poručio je Navaro posle utakmice.

Na pitanje šta mu se najviše sviđa u večerašnjoj pobedi, rekao je:

“I pored svih promašenih otvorenih šuteva, slobodnih bacanja i zakucavanja, mi se nismo predavali i to je naš kvalitet. Na kraju smo pobedili, ali iza te pobede je mentalna snaga tima”.

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Strelac pobedničkog koša uz zvuk sirene Kris Džons ne krije da je plan bio da on uzme poslednji šut na utakmici.

“Uspeli smo da se odbranimo i bio sam siguran da ću, ako dobijemo priliku za poslednji šut, ja biti taj koji ću ga uzeti. Velika pobeda za nas, mnogo mi je drago zbog timske pobede i igre. Sjajan je osećaj, svi su napravili iskorak i učinili svoje kako bismo dobili meč. Borimo se, mnogo igrača mora da pokrija pozicije koje nisu njihove prirodne, mentalitet je da svaki sledeći momak mora da iskoči. Pokušavamo da igramo kao tim i ovo je rezultat toga”, poručio je heroj pobede Džons.