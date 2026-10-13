Stvarno su sila: Partizan osetio moć Željkovog Panatinaikosa za drugi poraz u Evroligi

Ono što jedino može da se okarakteriše kao pozitivno kod čete Đoana Penjaroje jesu prvih 10 minuta. Partizan Mozzart Bet tada je delovao kao tim koji može da igra čvrsto i odlučno, ali su onda usledile lične greške koje su ubile bilo kakav momenat u igri crno-belih. Najpre je Nikola Tanasković ušao u problem, a onda u još veći Alesandro Pajola, te je postalo jasno da Parni valjak neće moći da bude ni blizu agresivan onako kako je navikao košarkašku Evropu na početku ove sezone. Panatianikos je jednostavno koristio sve manjkavosti u igri domaćina, pogotovo prazan hod na početku drugog poluvremena koje su gosti otvorili serijom - 13:0. Postalo je tada jasno da Partizan Mozzart Bet ne može da se vrati iz debelog minusa i da će biti pravi podvig. Jednostavno, Panatinaikos je u ovom momentu najbolji tim u Evropi i teško da mu bilo ko može prići.

Kada je reč o strelcima, najefikasniji bio je Najdžel Hejs Dejvis sa 14 poena, dok je na drugoj strani Kaverijus Hejs brojao do 10.

Igralo se vrlo tvrdo u uvodnim minutima, što se i očekivalo od utakmice koja obiluje važnošću iz mnogo razloga. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, a dvorana je eksplodirala posle trojke Itana Tompsona za prednost - 7:6 posle gotovo pet minuta igre. Sudije su pustile nešto grublju igru na oba kraja parketa, pa smo videli neke nesvojstvene greške za ekipe koje nisu poznate po velikom broju izgubljenih lopti. Sjajno je igrao u prvoj četvrtini Kaverijus Hejs koji je u paru sa Nikolom Tanaskovićem zatvorio centarsku liniju Panatianikosa, iako je objektivno gledano na papiru pre meča tu bila najveća prednost Atinjana. Poseban pritisak bio je na Geršonu Jabuseleu iz dobro poznatih razloga i vidi se da Franuzu nije bilo komforno na parketu.

Crno-beli su imali prednost od dva poseda, ali je usledio problem zbog dve lične greške Nikole Tanskovića, druge posle vidnih koraka Huanča Ernangomeza koje arbitri nisu dosudili. Ritam se ubrzao, ali uz dosta grešaka, a Partizan je imao plus sve do poslednje sekunde uvodnog kvartala, kada je Matijas Lesor pogodio za njega nesvojstven šut sa poludistance.

Gosti su vidno opteretili Karlika Džonsa i znatno bolje otpočeli drugi kvartal u kojem su prodorima došli do dva poseda prednosti. Međutim, nisu crno-beli dozvolili Panatinaikosu da se dodatno odlepi, već je usledila trojka Lamara Stivensa. Razigrali su se Najdžel Hejs Dejvis i Huančo Ernangomez koji su bili najzaslužniji za to što su Zeleni bili u plusu. Dosta diskutabilne sudijske odluke dovele su do brze treće lične za Alesandra Pajolu, dok je na drugoj strani bilo prilično teško iznuditi faul.

Ipak, Parni valjak je zahvaljujući Karliku držao korak za rivalom, kao i dobrim potezima Tonjeja Džekirija. Vratio se domaćin potpuno sjajnim potezima Stivensa. Amerikanac je najpre odigrao odličnu odbranu, potom istrčao kontru i položio loptu u obruč na pravovremeni pas Karlika Džonsa. Međutim, bio je ovaj nalet Partizana kratkog daha jer je Hejs Dejvis još jednom ubacio u višu brzinu i za tili čas podigao PAO sa plus dva na osam poena prednosti. Crno-belima je lopta u nekoliko navrata volšebno izašla iz koša, pa se na veliki odmor otišlo sa tvrdih i napadački rovovskih - 28:35 u korist Atinjana.

Gosti su prvi put otišli na dvocifrenu prednost posle trojke Jabuselea na startu drugog poluvremena, dok ovaj segment igre nije postojao kod domaćina. Vidno napunjen samopouzdanjem, Panatinaikos je počeo da povečava prednost. Ređale su se trojek Zelenih i na semaforu je bilo velikih plus 16 u korist gostiju. Partizan Mozzart Bet nikako nije mogao do koša rivala, a serija Panatinaikosa - 13:0 prekinuta je trojkom Hejsa, što je pokazatelj kako je Parni valjak igrao. Raspucao se Jabusele za "treš-tok" sa tribinama, Karlik je besneo zbog sudijskog kriterijuma, ali ono što je bilo najvažnije jeste da je Obradovićev tim otišao na velikih plus 20 posle poena Hejs Dejvisa.

Trugnuli su se crno-beli na početku poslednje četvrtine i poenima Luke Vidloze i Stivensa smanjili na minus 14. Imali su Penjarojini igrači tri ofanzivna skoka u jednom posedu i isto toliko prilika za tri poena, ali to nije iskorišćeno, dok je na drugoj strani šutem sa distance kaznio Branku Badio. Odbio je gost i ovaj poslednji pokušaj Partizana i sačuvao maksimalan učinak, dok su crno-beli sada na tri pobede i dva poraza.

EVROLIGA, 5. KOLO

PARTIZAN - PANATINAIKOS 55:72

/16:16, 12:19, 8:20, 19:17/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Emilio Perez, Manuel Atard, Gentian Cici

Partizan Mozzart Bet: Olman 3, Džons 8, Vildoza 5, Tompson 3, Tanasković 2, Stivens 8 (6sk), Hejs 10, Lakić 3, Džekiri 9 (7sk), Pajola 4, Lovernj -, Si -

Panatinaikos: Kalajcakis 2, Fransisko 8 (5as), Badio 9, Hejs Dejvis 14, Rogavopulos 3, Grant 5, Lesor 4 (9sk), Jabusele 7 (5sk), Ernangomez 10, Mitoglu 2, Mancukas 2, Fal 6 (7sk)

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos u toku

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris

Asvel - Crvena zvezda

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos u toku

Baskonija - Dubai u toku

Olimpija Milano - Real Madrid u toku

Valensija - Olimpijakos u toku

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama