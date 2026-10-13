DŽOOOOONS! Amerikanac uz zvuk sirene bacio Asvel na kolena, spektakularna pobeda Zvezde

Loptu je dao u ruke Džonsu i ovaj je video da ima dovoljno vremena. Nije jurio, maltene je prošetao do polovine i zaplesao pred Lajtijem . Ostavio je legendu Asvela van balansa, namestio se na poludostojanje i spržio mrežicu uz sam zvuk sirene.

Bio je to Džonsov osmi poen na meču, koji je imao i devet asistencija. Poenterski su crveno-bele predvodili Čima Moneke sa 18 poena, Džordan Nvora je dao 17, a Odželej 15.

Na drugoj strani istakao se Bot Gah sa 19 poena, Voters je doprineo sa 15, a slavni Peti Mils je imao 11 poena, dok je Dže Krauder dodao devet, ali je meč završio sa pet ličnih grešaka.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Zvezda nije prosto mogla da izgubi ovu utakmicu. Prosto nijedan statistički podatak nije bio na strani Asvela. Crveno-beli su imali četiri skoka više (38:34), čak devet asistencija više (26:17), jednu izgubljenu loptu manje i bolji procenat šuta za dva poena.

Treba istaći da smo od starta gledali atraktivnu i efikasnu košarku. Toni Parker je jedan veliki plejmejkerski um i to se vidi po tome kako njegov tim igra, dok je Ibon Navaro, posle treće vezane pobede - genije.

Sve vreme je Asvel bio tu, igrao zaista dobro i mučio Zvezdu. Posebno u drugoj četvrtini koju je dobio 23:16 i otišao na poluvreme sa +4. Tokom treće deonice je pokušavao da se odlepi, ali mu Navarovi momci to nisu dozvolili. Na kraju, Asvel je zaista mogao da pobedi i teško da bi to bilo nezasluženo, no ovoga puta sreća, a i mirnoća su bili na Zvezdinoj strani.

Kako je vreme odmicalo, tako kvalitet jeste padao. Na momente su oba tima delovala "divlje". Posebno je upečatljiv momenat u kome je Moneke istrčao sam u kontru, zapisničar je već spustio hemijsku na papir da upiše dva poena, a onda je Nigerijac rešio atraktivno da zakuca i - promašio! Smejali su mu se navijači, dok ga je Navaro brzo izveo iz igre jer se ipak to desilo u važnom momentu susreta.

Moneke je tako upropastio sve dobro što je uradio. Dao je četiri trojke iz šest pokušaja, od čega tri za minut u prvoj četvrtini. Kao protiv Efesa. Generalno je igrao dobro, ali je jednim glupim potezom rezervisao sebi mesto na klupi.

Ušao je Dejan Deda Davidovac i odradio svoje. Skok, dobra odbrana, pametne odluke - sve što treba da bi se pobedilo. Nvora je bio standardno dominantan i da nije ishitreno digao trojku na 50 sekundi do kraja mogli bismo da kažemo da je odigrao savršeno.

Na sreću, nije to koštalo Zvezdu pobede. Kada je bilo važno, Deda je naterao Votersa na promašaj, Hulk uzeo skok, a Džons rastužio sve one koji su se smejali Monekeu. Sve se svelo na poslednjih deset sekundi i to je esencija košarke - utakmica traje 40 minuta, ali se pobeđuje u poslednja dva. Tako i bi u Vilerbanu, a Zvezda se sada okreće duelu sa Parizom koji je na programu u petak od 20.00 u Beogradskoj areni.

Evroliga, 5. kolo

ASVEL - CRVENA ZVEZDA 82:84 (46:42)

Dvorana: Astrobal.

Sudije: Karlos Kortes, Serhio Silva, Kristijan Tajs.

Asvel: Gač 19, Voters 15, Mils 11, Krauder 9 (4as), Vašington 7, Pons 6, Beson 5, Lajti 5, Bolomboj 5 (5sk), Masa - (6sk).

Crvena zvezda: Moneke 18, Nvora 17, Odželej 15 (6sk), Dobrić 9 (5sk), Boldin 9, Džons 8 (9 as), Karter 2, Đurišić 2, Kremer 2, Batler -, Vajler Beb -, Davidovac -.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos u toku

Baskonija - Dubai u toku

Olimpija Milano - Real Madrid u toku

Valensija - Olimpijakos u toku

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama