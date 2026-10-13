Tužna pesma Pepea Poete: Real se prošetao Milanom, da li je sad stvarno kraj?

Real Madridu je trijumf nad Partizan Mozzart Betom prošle sedmice dao mogućnost da ekipa prodiše i da konačno raširi krila. Ključna je bila druga četvrtina susreta, koju su gosti iz Madrida dobili rezultatom 32:15. Blankosi su se razgoropadili u drugoj polovini druge četvrtine i serijom 19:2 minus od jednog poena (34:37) pretvorili u osetnih plus 14 (53:39) posle čega je utakmica postala krajnje jednolična.

Sve je zakuvao jedan od heroja pobede Andres Feliz, da bi trojka Fakunda Kampaca donela potpuni rezultatski zaokret. Leandro Bolmaro je samo nakratko vratio Armani u ravan, ali je nepažnju protivničke odbrane kaznio Demijan Džons trojkom, posle čega su se raspucali Teo Maledon i Alberto Abalde, dok je složenom mašinerijom samouvereno upravljao Kampaco.

U trećoj deonici Real je samo održavao visoku prednost i otišao na preko 20 razlike, posle čega je već prošao MOZZART RELAX, da bi Pedro Martinez potom postepeno obarao tempo i domaćin je uspeo da se spusti na daleko prihvatljiviji poraz, no to ne briše činjenicu da je ekipa pretrpela još jednu rezultatsku katastrofu.

Sjajni Maledon vodio je Real do pobede sa 16 poena, četiri asistencije i tri skoka. Feliz je uz 15 poena za 19 minuta imao i po pet uhvaćenih i podeljenih lopti, dok je Kampaco uvezao 13 poena, šest proigravanja i četiri skoka. Bolmaro je bio najefikasniji igrač utakmice sa 21 poenom uz pet asistencija, dok je Devon Hol imao 17 poena. Marko Gudurić je za nepuna 22 minuta ubacio osam poena (2/7 iz igre, 0/3 za tri), uz dve asistencije i tri izgubljene lopte.

Oba tima igraju već u četvrtak. Real dočekuje Asvel, dok Armani igra sa Dubaijem.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87

/Madar 22 – Panter 19/

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 14 – Ernangomez 10/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 – Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos (u toku)

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama