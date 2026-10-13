Tužna pesma Pepea Poete: Real se prošetao Milanom, da li je sad stvarno kraj?
Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 22:50
Blankosi sigurni na gostovanju u Lombardiji, sjajni Teo Maledon
To što Baskonija iz pet rundi Evrolige ima četiri poraza verovatno nije toliko iznenađenje, koliko to koliko loše igraju Makabi Tel Aviv i milanska Olimpija. Od dva potonja sastava očekivalo se mnogo više, a ozbiljno je zabrinjavajuće to koliko jedni i drugi izgledaju anemično. Doduše, Ponos Izraela se bar potukao za pobedu u Blaugrani, dok su se igrači milanskog sastava proveli kao bosi po trnju... Real Madrid se prošetao Lombardijom i odneo rutinsku pobedu rezultatom 98:89 (21:25, 32:15, 31:27, 14:22).
Moguće je i da je trijumf Blankosa potpisao i prvi otkaz u Evroligi ove sezone i da će se na birou već koliko u sredu ujutru ili najkasnije odmah posle ovog duplog kola nađi Đuzepe Poeta. Mladi stručnjak, kojem su italijanski novinari predviđali visoke domete i veliku karijeru, proživljava najteže momente u trenerskoj karijeri, a to koliko mu ekipa izgleda slabo uprkos tome što je, na papiru, odrađen vrlo dobar prelazni rok i na prvu je izgledalo da je tim sklopljen dosta bolje nego nekih ranijih godina, kada su se na platni spisak samo nabacivale skupo plaćene zvezde.
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Real Madridu je trijumf nad Partizan Mozzart Betom prošle sedmice dao mogućnost da ekipa prodiše i da konačno raširi krila. Ključna je bila druga četvrtina susreta, koju su gosti iz Madrida dobili rezultatom 32:15. Blankosi su se razgoropadili u drugoj polovini druge četvrtine i serijom 19:2 minus od jednog poena (34:37) pretvorili u osetnih plus 14 (53:39) posle čega je utakmica postala krajnje jednolična.
Sve je zakuvao jedan od heroja pobede Andres Feliz, da bi trojka Fakunda Kampaca donela potpuni rezultatski zaokret. Leandro Bolmaro je samo nakratko vratio Armani u ravan, ali je nepažnju protivničke odbrane kaznio Demijan Džons trojkom, posle čega su se raspucali Teo Maledon i Alberto Abalde, dok je složenom mašinerijom samouvereno upravljao Kampaco.
U trećoj deonici Real je samo održavao visoku prednost i otišao na preko 20 razlike, posle čega je već prošao MOZZART RELAX, da bi Pedro Martinez potom postepeno obarao tempo i domaćin je uspeo da se spusti na daleko prihvatljiviji poraz, no to ne briše činjenicu da je ekipa pretrpela još jednu rezultatsku katastrofu.
Sjajni Maledon vodio je Real do pobede sa 16 poena, četiri asistencije i tri skoka. Feliz je uz 15 poena za 19 minuta imao i po pet uhvaćenih i podeljenih lopti, dok je Kampaco uvezao 13 poena, šest proigravanja i četiri skoka. Bolmaro je bio najefikasniji igrač utakmice sa 21 poenom uz pet asistencija, dok je Devon Hol imao 17 poena. Marko Gudurić je za nepuna 22 minuta ubacio osam poena (2/7 iz igre, 0/3 za tri), uz dve asistencije i tri izgubljene lopte.
Oba tima igraju već u četvrtak. Real dočekuje Asvel, dok Armani igra sa Dubaijem.
EVROLIGA - 5. kolo
Utorak
Fenerbahče - Žalgiris 99:80
/Šilds 17 - Edvards 20/
Asvel - Crvena zvezda 82:84
/Gah 19 - Moneke 18/
Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87
/Madar 22 – Panter 19/
Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72
/Hejs 14 – Ernangomez 10/
Baskonija - Dubai 79:93
/Sedekerskis 13 – Petrušev 17/
Olimpija Milano - Real Madrid 89:98
/Bolmaro 21 - Maledon 16/
Valensija - Olimpijakos (u toku)
Sreda
18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)
19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)
20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
*** Kvote su podložne promenama