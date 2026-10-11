UŽIVO: Liverpul - Mančester Siti 0:2; crveni, pa golovi! (VIDEO)

ned. 11.10.26. | 17:31

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa velikog derbija na Enfildu

PREMIJER LIGA ENGLESKE, 6. KOLO

LIVERPUL – MANČESTER SITI 0:2 (0:0)
/Haland 65, Doku 68/

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Stadion: Enfild (61.276 mesta)
Sudija: Kris Kavana
Crveni karton: Rajan Gravenberh (Liverpul)

Liverpul: Alison - Arauho, Van Dajk, Žake, Kerkez - Mekalister, Gravenberh - Munjoz, Virc, Barkola - Kumas.

Mančester Siti: Donaruma - Nunes, Gei, Dijas, O'Rajli - Fernandez, Anderson - Endijaje (56. Doku), Šerki, Semenjo - Haland.

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