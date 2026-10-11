Jokićev adut iz Evrolige: Vrlo brzo će saznati ko sam

Očekuje da će dobiti prostor da se pokaže.

"Mislim da će moja svestranost doći do izražaja kako sezona bude odmicala. Mogu da doprinesem na mnogo različitih načina. Sve će zavisiti od toga šta treneri budu tražili od mene. U odbrani mora da se vrši pritisak na lopti, da budete brzi u radu nogu, ostanete između protivnika i koša i otežate mu šut", rekao je Dijalo, prenosi BasketUSA.

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Dijalo je primetio i određene sličnosti između Adelmenovog pristupa i načina rada evropskih trenera.

"Rekao bih da je pomalo poput evropskog trenera. Veoma je intenzivan. Vrš i pritisak na igrače, ali takođe zna i kako da ih ohrabri".

Protivnici u NBA ligi možda još ne znaju mnogo o njemu, ali Dijalo se nada da će se to brzo promeniti.

"Kada dobijem zadatak da čuvam nekoga, ako taj igrač ne zna ko sam, nadam se da će to veoma brzo saznati", zaključio je.

Prošle sezone u Monaku, u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti po meču. Bio je defanzivac godine u Evroligi i najbolji kradljivac u čitavom takmičenju.



