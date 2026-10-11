Još jedan težak poraz Alimpijevićevog Bešitaša! Turk Telekom na velikih +25

Podsećanja radi, crno-beli iz Istanbula su u Turskoj prethodno ubedljivo poraženi i od Anadolu Efesa, ali je ubedljivo najlošije i najneprepoznatljivije izdanje viđeno upravo danas protiv Turk Telekoma. Činjenica da je Bešiktaš uspeo da ubaci svega 63 poena na čitavoj utakmici najbolje oslikava u kakvom se napadačkom kanalu ekipa nalazi.

Najbolja ilustracija potpune nemoći tima sa Bosfora ogleda se u katastrofalnim procentima šuta. Bešiktaš je iz igre pogodio svega 36 odsto udaraca, a posebno poražavajuće deluje podatak vezan za šut van linije 6,75. Alimpijevićevi izabranici su čak 29 puta šutirali za tri poena, a pogodili samo u pet navrata.

Što se tiče pojedinačnog učinka u taboru gostiju, David De Džulijus je bio najefikasniji sa 16 postignutih poena, dok je Konor Morgan dodao 10. Osim njih dvojice, niko drugi u redovima Bešiktaša nije uspeo da ostvari dvocifren učinak. Pitanje pobednika praktično je bilo rešeno već nakon uvodnih 20 minuta košarke, kada je raspoloženi domaćin otišao na odmor sa ogromnih 24 poena prednosti. Koliko gosti nisu mogli ništa da pogode govori i podatak da su u kompletnom prvom poluvremenu postigli skromnih 27 poena.

U pobedničkom sastavu najraspoloženiji je bio Džerik Harding sa 21 poenom, ali mora da se istakne i odlična rola srpskog internacionalca Uroša Trifunovića, koji je odigrao izuzetno zreo meč i duel završio sa 14 ubacenih poena.

Pred Bešiktašom i selektorom Dušanom Alimpijevićem je sada izuzetno paklena nedelja u Evroligi, s obzirom na to da je na programu novo duplo kolo. Turski predstavnik će najpre odmeriti snage protiv Hapoela u Sofiji, nakon čega ih u Istanbulu očekuje okršaj protiv minhenskog Bajerna.