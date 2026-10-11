Makabi i Hapoel mole Evroligu da se vrate u Izrael
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 17:53
Čelnici elitnog takmičenja bili u poseti Tel Avivu
Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Gihen doputovali su u Izrael, gde su prisustvovali otvaranju tamošnjeg šampionata za sezonu 2026/27 u kom je Makabi iz Tel Aviva savladao Galil Elion ubedljivim rezultatom 120:93. Međutim, glavno pitanje ove posete ne tiče se domaćeg prvenstva, već snažnog pritiska izraelskih klubova da im se konačno odobri domaćinstvo u Evroligi i Evrokupu na sopstvenim terenima.
Izraelski velikan Makabi zvanično se oglasio putem društvenih mreža i potvrdio da je na njihovu inicijativu organizovan niz važnih sastanaka u nedelju.
„Na inicijativu košarkaškon kluba Makabi Tel Aviv, danas su se izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Gihen sastali sa evropskim ambasadorima i čelnicima kluba. Tokom sastanka, ambasadori su izvestili Buenoa i Gihena o bezbednosnoj situaciji i potpuno normalnoj svakodnevnoj rutini u kojoj se život odvija u Izraelu.“
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Sličnim povodom oglasio se i Hapoel iz Tel Aviva, koji je takođe organizovao diplomatsku ofanzivu.
„Vlasnik kluba Ofer Janaj i predsednik Satijav Sahem sastali su se jutros u Tel Avivu sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i direktorom takmičenja Dijegom Gihenom. Razgovor je protekao u veoma pozitivnom tonu, a tema je bila povratak evroligaških utakmica u Izrael. Kasnije će se predstavnicima Evrolige pridružiti i vlasnik Gili Ranan, generalni menadžer Džordž Hinas, kao i prvotimci Vasilije Micić, Tomas Satoranski i Zek Ledej.“
Ipak, uprkos velikim naporima i uveravanjima klubova iz Tel Aviva, trenutna vojno-politička situacija na Bliskom istoku ne ostavlja mnogo prostora za brzu promenu zvaničnog stava takmičenja. Teško je očekivati da će Evroliga u skorijoj budućnosti dati zeleno svetlo za organizovanje međunarodnih sportskih događaja na tlu Izraela.
Zbog toga su klubovi i dalje primorani na zamenska rešenja, Makabi iz Tel Aviva svoje mečeve kao domaćin igra u Beogradu uz planirani prelazak na Kipar, dok je Hapoel Tel Aviv svoje utočište i domaći teren privremeno pronašao u Sofiji.