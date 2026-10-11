Makabi i Hapoel mole Evroligu da se vrate u Izrael

Sličnim povodom oglasio se i Hapoel iz Tel Aviva, koji je takođe organizovao diplomatsku ofanzivu.

„Vlasnik kluba Ofer Janaj i predsednik Satijav Sahem sastali su se jutros u Tel Avivu sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom i direktorom takmičenja Dijegom Gihenom. Razgovor je protekao u veoma pozitivnom tonu, a tema je bila povratak evroligaških utakmica u Izrael. Kasnije će se predstavnicima Evrolige pridružiti i vlasnik Gili Ranan, generalni menadžer Džordž Hinas, kao i prvotimci Vasilije Micić, Tomas Satoranski i Zek Ledej.“

Ipak, uprkos velikim naporima i uveravanjima klubova iz Tel Aviva, trenutna vojno-politička situacija na Bliskom istoku ne ostavlja mnogo prostora za brzu promenu zvaničnog stava takmičenja. Teško je očekivati da će Evroliga u skorijoj budućnosti dati zeleno svetlo za organizovanje međunarodnih sportskih događaja na tlu Izraela.

Zbog toga su klubovi i dalje primorani na zamenska rešenja, Makabi iz Tel Aviva svoje mečeve kao domaćin igra u Beogradu uz planirani prelazak na Kipar, dok je Hapoel Tel Aviv svoje utočište i domaći teren privremeno pronašao u Sofiji.