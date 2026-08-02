(MN Press)
KRAJ: Partizan – IMT 1:2
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ned. 02.08.26. | 18:45
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PARTIZAN – IMT 1:2 (0:0)
/Vukotić 89 - Žagar 52, Lebi 90+1/
Stadion: Partizana
Sudija: Miloš Milanović
Crveni karton: Zeković (Partizan) u 14. minutu
PARTIZAN (4-3-3): Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Zeković, Aleksić (od 58. Vukotić), Ugrešić (od 81. Kostić) – Trifunović (od 64. Traore), Kojzek (od 64. Lekić), Zubairu (od 81. Alilović).
IMT (4-4-2): Čančarević – Kasas (od 67. Žuninjo), Šapić, Sisako, Martos – Luković (od 46. Cojić), Novičić, Tiendrebeogo, Glišić – Žagar (od 67. Kijakaulua, od 93. Akrofi)), Keita (od 67. Lebi).
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