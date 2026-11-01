(Starsport)
POLUVREME: Partizan – Zemun 1:0
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ned. 01.11.26. | 16:06
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PARTIZAN – ZEMUN 1:0 (1:0)
/Sek 30/
Stadion: Partizana
Sudija: Lazar Lukić
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Sek, Miladinović, Čumić – Že.
ZEMUN (4-2-3-1): Dubljanić – Stoimenovski, Ostojić, Meshi, Spremo – Jokić, Ljubomirac – Knežević, Tabaković, Dovedan – Petrušić.
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