UŽIVO: Radnički – Crvena zvezda 0:2, prvenac Gudelja!
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sub. 10.10.26. | 17:45
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RADNIČKI 1923 – CRVENA ZVEZDA 0:2 (0:0)
/Dijeng 48, Gudelj 58/
Kragujevac
Stadion: Čika Dača
Igra se bez prisustva publike
Sudija: Predrag Janjuš
RADNIČKI (4-1-4-1): Lijeskić – Kuzmanović, Hilu (od 61. Tomić), Marjanović, Nikčević - Ristić (od 61. Alić) - Sise, Glavčić Živković (od 61. Mezrani), Ba (od 46. Ilić) - Buhta
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Gudelj, Lukasen, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Kostov, Handel – Čam (od 22. Bukari), Ristić, Nijang.
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