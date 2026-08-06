Veliki transfer na krilima Mundijala: Dva dodira protiv Turske naterala Sporting da plati 20.000.000
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 18:45
Australijski reprezentativac rodom iz Tanzanije ispunjava snove svakog deteta odraslog u izbegličkom kampu
Moć Svetskog prvenstva još jednom je direktno uticala na tok dešavanja na transfer pijaci i potvrdila stari fudbalski zakon - najveće pozornice stvaraju instant zvezde. Priča koja je sredinom juna punila novinske stupce širom sveta dobila je svoj nastavak, a u njenom centru nalazi se Nestori Irankunda.
Svega jedan ubitačni sprint i dva perfektna dodira na Mundijalu, majstorski prijem u trku i nemilosrdan šut u mrežu Ugurčana Čakira protiv reprezentacije Turske, bili su dovoljni da čelnici lisabonskog Sportinga prelome i pošalju Votfordu ponudu dovoljno izdašnu da 20-godišnjak postane novi član Lavova sa Žoze Alvaladea.
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Lisabonski velikan je prvu ponudu od 13.000.000 funti (oko 15.000.000 evra), brzo korigovao nakon što je interesovanje na tržištu naglo skočilo. Uprava Votforda iskoristila je mundijalsku groznicu, pa je u konačnom dogovoru cena podignuta na blizu 17.000.000 funti (oko 20.000.000 evra). Sporting nije želeo da rizikuje i čeka da cena mladom krilu dodatno poraste.
Zanimljivo je da će značajan deo transfera, momka koji je prošle sezone u Čempionšipu imao učinak od četiri gola i četiri asistencije na 40 utakmica, otići u Nemačku. Bajern, iz kog je Irankunda pre samo godinu dana stigao na Vikeridž Roud, osigurao se klauzulom od čak 40 odsto od naredne prodaje. To znači da će na račun bavarskog giganta direktno leći oko 7.000.000 funti (blizu 8.000.000 evra).
Priča 20-godišnjeg momka rođenog u izbegličkom kampu u Tanzaniji potresna je i inspirativna. Prošao je put od izbeglištva, preko australijskog Adelajd Junajteda, mlađih kategorija minhenskog giganta i pozajmice u Grashopersu, pa sve do engleskog fudbala, ali je tek trenutak inspiracije na najvećoj sceni u potpunosti lansirao njegovu karijeru u zvezde. Votford je naplatio mundijalski sjaj svog dragulja, a Irankunda već pakuje kofere za Lisabon, gde ga očekuje borba za trofeje u Primeiri i utakmice u Ligi šampiona.