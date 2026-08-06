Veliki transfer na krilima Mundijala: Dva dodira protiv Turske naterala Sporting da plati 20.000.000

Moć Svetskog prvenstva još jednom je direktno uticala na tok dešavanja na transfer pijaci i potvrdila stari fudbalski zakon - najveće pozornice stvaraju instant zvezde. Priča koja je sredinom juna punila novinske stupce širom sveta dobila je svoj nastavak, a u njenom centru nalazi se Nestori Irankunda.

Svega jedan ubitačni sprint i dva perfektna dodira na Mundijalu, majstorski prijem u trku i nemilosrdan šut u mrežu Ugurčana Čakira protiv reprezentacije Turske, bili su dovoljni da čelnici lisabonskog Sportinga prelome i pošalju Votfordu ponudu dovoljno izdašnu da 20-godišnjak postane novi član Lavova sa Žoze Alvaladea.