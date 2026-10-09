Veliko obećanje štopera Milana: Ako osvojimo Skudeto, vozim bickl 50 kilometara

Prethodne sezone kod Maksa Alegrija – tu i tamo. Na početku ove kod Rubena Amorima – nezamenjiv. Koni De Vinter je odigrao svaki minut i očigledno mu prija igranje u sistemu sa tri pozadi koji forsira portugalski stručnjak. Belgijanac polako pokazuje da je dobra zamena za Malika Tšaua i da mu i te kako odgovara što uz sebe ima Marija Hilu i Strahinju Pavlovića.

Nekadašnji štoper Đenove u intervjuu za SportMediaset govorio je o iskustvu u crveno-crnom dresu, odnosu sa Amorimom, ali i obećanju koje je dao ukoliko Rosoneri osvoje Skudeto ove sezone.

„ Amorim je doneo entuzijazam, želju da budemo zajedno i da se zajedno trudimo. Da se smejemo i šalimo, ali i da naporno treniramo, trčimo i radimo jedni za druge. Mislim da se i sa strane vidi da smo grupa koja želi da bude zajedno i da se bori jedan za drugog. Smatram da je on veoma ljudski nastrojen trener. Možeš da pričaš s njim, on priča s tobom, vrlo je pristupačan. Još od našeg prvog razgovora u Džakarti, rekao mi je da sam za njega važan igrač. Osećam to poverenje na svakom treningu i na svakoj utakmici. To je zaista divan osećaj za mene kao igrača“, rekao je De Vinter.