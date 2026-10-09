Veliko obećanje štopera Milana: Ako osvojimo Skudeto, vozim bickl 50 kilometara
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 17:15
Koni De Vinter pričao za SportMediaset
Prethodne sezone kod Maksa Alegrija – tu i tamo. Na početku ove kod Rubena Amorima – nezamenjiv. Koni De Vinter je odigrao svaki minut i očigledno mu prija igranje u sistemu sa tri pozadi koji forsira portugalski stručnjak. Belgijanac polako pokazuje da je dobra zamena za Malika Tšaua i da mu i te kako odgovara što uz sebe ima Marija Hilu i Strahinju Pavlovića.
Nekadašnji štoper Đenove u intervjuu za SportMediaset govorio je o iskustvu u crveno-crnom dresu, odnosu sa Amorimom, ali i obećanju koje je dao ukoliko Rosoneri osvoje Skudeto ove sezone.
„ Amorim je doneo entuzijazam, želju da budemo zajedno i da se zajedno trudimo. Da se smejemo i šalimo, ali i da naporno treniramo, trčimo i radimo jedni za druge. Mislim da se i sa strane vidi da smo grupa koja želi da bude zajedno i da se bori jedan za drugog. Smatram da je on veoma ljudski nastrojen trener. Možeš da pričaš s njim, on priča s tobom, vrlo je pristupačan. Još od našeg prvog razgovora u Džakarti, rekao mi je da sam za njega važan igrač. Osećam to poverenje na svakom treningu i na svakoj utakmici. To je zaista divan osećaj za mene kao igrača“, rekao je De Vinter.
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Ono što je malo poznato, otac je imao ideju da mu da ime Klarens. Jasno je na koga aludira.
„Sve je istina. Rekao mi je to pre nekoliko godina. Nisam znao zašto, ali bilo je sjajno kada sam stigao u Milan. Sedorf je ovde ispisao neverovatnu istoriju. U životu se ponekad dešavaju čudne stvari, ali to je jako lepo“.
Odogovorio je i na pitanje ko je bolji – Kristijano Ronaldo ili Luka Modrić?
"Teško je reći, igraju na različitim pozicijama. Ali... šta da ti kažem? Obojica imaju neverovatne karijere. Kristijano je bolji u davanju golova, ali Modrić je bolji u samom igranju fudbala. To je moj odgovor“.
Za kraj krupno obećanje navijačima Milana.
„Ako osvojimo titulu, voziću bicikl od Kasa Milana do Milanela. To je 50 kilometara. Kad sam bio mlađi, išao sam na dvodnevne ture biciklom. U Belgiji je sasvim normalno voziti bicikl. Tako da – zašto to ne uraditi ako postanemo šampioni“, dodao je De Vinter.