Veselo birmingemsko jutro: Vila istresla 60.000.000 evra za golmana i beka

Imao je Mateo Ruđeri ugovor na još četiri godine sa crveno-belima, ali nije baš Dijego Simeone bio na kraju neki ljubitelj njegovog lika i dela. Rešili su da ga prodaju da bi imali novca za Kristijana Romera i njegov dolazak iz Totenhema, pa su uz još nekoliko prodaja i uspeli da se pokrpe za potpis argentinskog štopera. Italijan je posle 13 meseci zamenio španski šampionat Premijer ligom i biće startni levi bek kod Unaja Emerija ove sezone. Prošle sezone odigrao je 26 utakmica u španskom prvenstvu i upisao je tri asistencije.

Put do Birmingema bio je zanimljiv i ne baš prijatan za Zajona Suzukija, koji je bio na pragu da potpiše za Pari Sen Žermen. Sve je bilo dogovoreno, delovalo je da će za 33.000.000 evra iz Parme preći u redove francuskog šampiona, ali mu je menadžer upropastio transfer karijere. Tražio je veću proviziju nego što su se dogovorili - konkretno 4.000.000 evra - i čelnici Pari Sen Žermena su samo rekli doviđenja. Bio je rezervisan let za dolazak japanskog golmana, maltene samo što nije potpisao i na kraju je sve propalo zbog bahatosti njegovog zastupnika.

Zato je tu odmah uskočila Aston Vila, povećala ponudu za konačan transfer i na kraju za 35.000.000 evra (takođe prema Skaju) brzinski završila dolazak reprezentativca Japana, koji je potpisao do 2031. godine. Zna se da će Emilijano Martinez najverovatnije u Juventus, koji se već dve godine oprašta i nikako da se oprosti i da ode, a posle ovog transfera, izgleda da je Argentinac i definitivno završio sa Vilom.

Za sada, Aston Vila dovela je još Johana Manzanbija iz Frajburga (60.000.000), Žoaa Gomeša iz Vulverhemptona (40.000.000), Modu Kebu Sisea iz LASK-a (5.500.000) i Alehandra Garnača na pozajmicu iz Čelsija.