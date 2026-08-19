Veselo birmingemsko jutro: Vila istresla 60.000.000 evra za golmana i beka
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 10:50
Mateo Ruđeri i Zajon Suzuki zajedno predstavljeni kao novi igrači engleskog tima
Birmingemsko jutro postalo je još lepše za navijače Aston Vile, čiji je klub ubio dve muve jednim udarcem ovog prepodneva. Već u petak počinje nova sezona Premijer lige i nema više šta da se čeka, moraju da se kompletiraju ekipe što pre. Dugo nismo imali ovakav slučaj da timovi sa Ostrva koji igraju Evropu, kao i oni koji je napadaju naredne sezone, nemaju još kompletirane sastave, iako sezona samo što nije počela, a Aston Vila je jedna od prvih ekipa koja pada svima na pamet, pa onda Njukasl i svi ostali. Zato su se ubrzali sada u Birmingemu i u sredu ujutru zvanično predstavili dva nova pojačanja.
Jedno od njih je potencijalni italijanski reprezentativac Mateo Ruđeri, koji je stigao da popuni rupu na levom beku, posle odlaska Lukasa Dinja u Pari Sen Žermen. Atalantin đak stigao je za 25.000.000 evra iz Atletiko Madrida, uz potencijalnih 1.500.000 još na ime bonusa ako ih ispuni, tako da je ekipa iz glavnog grada Španije dobro zaradila za godinu dana jer ga je dovela iz Bergama za 17.000.000 evra. Ne poklapaju se baš cifre svuda jer su ovo informacije koje je preneo britanski "Skaj Sport", pa treba i to uzeti u obzir jer "Transfermarkt" kaže malo drugačije.
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Imao je Mateo Ruđeri ugovor na još četiri godine sa crveno-belima, ali nije baš Dijego Simeone bio na kraju neki ljubitelj njegovog lika i dela. Rešili su da ga prodaju da bi imali novca za Kristijana Romera i njegov dolazak iz Totenhema, pa su uz još nekoliko prodaja i uspeli da se pokrpe za potpis argentinskog štopera. Italijan je posle 13 meseci zamenio španski šampionat Premijer ligom i biće startni levi bek kod Unaja Emerija ove sezone. Prošle sezone odigrao je 26 utakmica u španskom prvenstvu i upisao je tri asistencije.
Put do Birmingema bio je zanimljiv i ne baš prijatan za Zajona Suzukija, koji je bio na pragu da potpiše za Pari Sen Žermen. Sve je bilo dogovoreno, delovalo je da će za 33.000.000 evra iz Parme preći u redove francuskog šampiona, ali mu je menadžer upropastio transfer karijere. Tražio je veću proviziju nego što su se dogovorili - konkretno 4.000.000 evra - i čelnici Pari Sen Žermena su samo rekli doviđenja. Bio je rezervisan let za dolazak japanskog golmana, maltene samo što nije potpisao i na kraju je sve propalo zbog bahatosti njegovog zastupnika.
Zato je tu odmah uskočila Aston Vila, povećala ponudu za konačan transfer i na kraju za 35.000.000 evra (takođe prema Skaju) brzinski završila dolazak reprezentativca Japana, koji je potpisao do 2031. godine. Zna se da će Emilijano Martinez najverovatnije u Juventus, koji se već dve godine oprašta i nikako da se oprosti i da ode, a posle ovog transfera, izgleda da je Argentinac i definitivno završio sa Vilom.
Za sada, Aston Vila dovela je još Johana Manzanbija iz Frajburga (60.000.000), Žoaa Gomeša iz Vulverhemptona (40.000.000), Modu Kebu Sisea iz LASK-a (5.500.000) i Alehandra Garnača na pozajmicu iz Čelsija.