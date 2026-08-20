Vladimir Volkov ima poruku za upravu Partizana: Ne povlačite se, ovo je zdrava priča

Sa Šerifom je znao da ućutka Maksimir u Zagrebu, sa Partizanom da preko Tromsa otvori vrata Evrope, a bio je i deo generacije koja je preko Bakua obezbedila evropsku jesen. Više puta je Vladimir Volkov izlazio kao pobednik iz dramatičnih dvomeča pod okriljem UEFA, iako je spoznao i onu tamniju stranu medalje, kada je nosio dres crno-belih tokom bolne eliminacije od Šamroka.

Zato i te kako dobro razume trenutak u kome se nalazi aktuelni tim Parnog valjka, sa kojim je doputovao u Madrid kako bi ga podržao u misiji proboja u Ligu konferencije. Nekadašnji reprezentativni levi bek je oduvek bio jasan u stavovima i precizan u analizi, svidelo se to nekome ili ne. Tako sa nama secira situaciju u klubu za koji je odigrao preko 100 utakmica. Najpre se osvrnuo na igrački kadar i realne šanse ekipe Saše Ilića u sudaru sa Hetafeom.

„Ovaj tim mi deluje nekonkurentno za osvajanje titule u prvenstvu. Sa druge strane, ukoliko bismo eliminisali Hetafe i ušli u Ligu konferencije, to bi bio ogroman uspeh za klub. Da li postoji šansa? Sigurno da postoji. Hetafe će verovatno malo i potceniti Partizan, a kroz istoriju imamo primere i da su favoriti poklekli, ali i da su autsajderi pravili senzacije. Protiv Hetafea može da se igra – nisu to Real ili Atletiko Madrid. Svi se nadamo povoljnom rezultatu“, predočio je Volkov za Mozzart Sport, koji trenutno i na terenu i van njega pomaže beogradskom Radu da se vrati na staze stare slave. Nekadašnji bek vidi šansu na stadionu Koliseum. Ne samo za povoljan rezultat pred revanš, već i za promenu klime u klubu i oko njega.

„Neka momci igraju hrabro i neka uživaju u fudbalu, jer nemaju šta da izgube. Navijači će ih sigurno podržati i u Španiji i u Beogradu. Izvukli su teškog rivala, nemaju nikakav pritisak na leđima, a mogli bi da naprave veliki rezultat i finansijski mnogo pomognu Partizanu. Plasmanom u Ligu konferencije i pozicijom među prve dve ili tri ekipe u šampionatu, ova sezona bi praktično bila izvučena i mogla bi se smatrati izuzetno uspešnom.“

Postoji, međutim, i ona druga strana medalje. Hetafe je predstavnik španske La Lige, stiže iz zemlje evropskog i svetskog šampiona, godinama neguje isti prepoznatljiv stil i sa razlogom nosi ulogu favorita. Na sve to, nad igračima visi i dodatna odgovornost, jer su čelnici kluba nedavno najavili da će se povući sa funkcija ukoliko izostane plasman u grupnu fazu. Volkov posmatra širu sliku i čvrstog je stava da bi Rasim Ljajić, Danko Lazović i Radosav Petrović morali da nastave posao, bez obzira na epilog dvomeča sa Špancima.

„U nekim drugim okolnostima i u nekom drugom vremenu to bi možda i bio opravdan potez, međutim, u ovim okolnostima mislim da je njihova reakcija bila ishitrena i emotivna. Svi mi koji smo u fudbalu svesni smo da se stvari koje su se urušavale godinama ne mogu podići za šest meseci ili godinu dana. Dajem im maksimalnu podršku, moraju da ostanu u klubu i ne smeju da se povlače! Čak i ako se ne izbori Evropa, moraju nastaviti da guraju svoju viziju. Ko god sutra da dođe umesto njih, neće uraditi ništa preko noći.“