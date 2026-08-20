Vladimir Volkov ima poruku za upravu Partizana: Ne povlačite se, ovo je zdrava priča
Vreme čitanja: 5min | čet. 20.08.26. | 11:48
„U ovim okolnostima njihova reakcija bila je ishitrena i emotivna. Ne mogu stvari koje su se godinama urušavale da se podignu za jednu sezonu“, poručuje nekadašnji levi bek crno-belih u razgovoru iz Madrida
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Madrida)
Sa Šerifom je znao da ućutka Maksimir u Zagrebu, sa Partizanom da preko Tromsa otvori vrata Evrope, a bio je i deo generacije koja je preko Bakua obezbedila evropsku jesen. Više puta je Vladimir Volkov izlazio kao pobednik iz dramatičnih dvomeča pod okriljem UEFA, iako je spoznao i onu tamniju stranu medalje, kada je nosio dres crno-belih tokom bolne eliminacije od Šamroka.
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Zato i te kako dobro razume trenutak u kome se nalazi aktuelni tim Parnog valjka, sa kojim je doputovao u Madrid kako bi ga podržao u misiji proboja u Ligu konferencije. Nekadašnji reprezentativni levi bek je oduvek bio jasan u stavovima i precizan u analizi, svidelo se to nekome ili ne. Tako sa nama secira situaciju u klubu za koji je odigrao preko 100 utakmica.
Najpre se osvrnuo na igrački kadar i realne šanse ekipe Saše Ilića u sudaru sa Hetafeom.
„Ovaj tim mi deluje nekonkurentno za osvajanje titule u prvenstvu. Sa druge strane, ukoliko bismo eliminisali Hetafe i ušli u Ligu konferencije, to bi bio ogroman uspeh za klub. Da li postoji šansa? Sigurno da postoji. Hetafe će verovatno malo i potceniti Partizan, a kroz istoriju imamo primere i da su favoriti poklekli, ali i da su autsajderi pravili senzacije. Protiv Hetafea može da se igra – nisu to Real ili Atletiko Madrid. Svi se nadamo povoljnom rezultatu“, predočio je Volkov za Mozzart Sport, koji trenutno i na terenu i van njega pomaže beogradskom Radu da se vrati na staze stare slave.
Nekadašnji bek vidi šansu na stadionu Koliseum. Ne samo za povoljan rezultat pred revanš, već i za promenu klime u klubu i oko njega.
„Neka momci igraju hrabro i neka uživaju u fudbalu, jer nemaju šta da izgube. Navijači će ih sigurno podržati i u Španiji i u Beogradu. Izvukli su teškog rivala, nemaju nikakav pritisak na leđima, a mogli bi da naprave veliki rezultat i finansijski mnogo pomognu Partizanu. Plasmanom u Ligu konferencije i pozicijom među prve dve ili tri ekipe u šampionatu, ova sezona bi praktično bila izvučena i mogla bi se smatrati izuzetno uspešnom.“
Postoji, međutim, i ona druga strana medalje. Hetafe je predstavnik španske La Lige, stiže iz zemlje evropskog i svetskog šampiona, godinama neguje isti prepoznatljiv stil i sa razlogom nosi ulogu favorita. Na sve to, nad igračima visi i dodatna odgovornost, jer su čelnici kluba nedavno najavili da će se povući sa funkcija ukoliko izostane plasman u grupnu fazu. Volkov posmatra širu sliku i čvrstog je stava da bi Rasim Ljajić, Danko Lazović i Radosav Petrović morali da nastave posao, bez obzira na epilog dvomeča sa Špancima.
„U nekim drugim okolnostima i u nekom drugom vremenu to bi možda i bio opravdan potez, međutim, u ovim okolnostima mislim da je njihova reakcija bila ishitrena i emotivna. Svi mi koji smo u fudbalu svesni smo da se stvari koje su se urušavale godinama ne mogu podići za šest meseci ili godinu dana. Dajem im maksimalnu podršku, moraju da ostanu u klubu i ne smeju da se povlače! Čak i ako se ne izbori Evropa, moraju nastaviti da guraju svoju viziju. Ko god sutra da dođe umesto njih, neće uraditi ništa preko noći.“
Prema oceni Volkova, eventualno povlačenje sadašnjeg rukovodstva samo bi usporilo i kompromitovalo proces ozdravljenja u Humskoj.
„Pitanje je ko bi posle njih uopšte došao, a sezona bi u tom slučaju definitivno bila izgubljena. Bolje je da se spremaju za sledeći prelazni rok, za nove sponzore i da prave zdravu priču za narednu sezonu. Iskreno im verujem jer su to ljudi koji istinski vole Partizan. Baš mi je drago što su posle dužeg vremena u klub došli pravi fudbalski ljudi, poput Danka Lazovića i Saše Ilića. Sa obojicom sam igrao i izuzetno je bitno što su na funkcijama ličnosti sa imenom i autoritetom. Njihov dolazak pravi potpuno drugu energiju i vraća na stadion ljude koji prethodnih godina nisu imali želju da dolaze. Ja sam jedan od njih. Svestan sam da će im biti potrebno dosta vremena da vrate klub gde mu je mesto, pa je zato važno i da navijači imaju strpljenja. Nešto što se urušavalo sedam, osam ili devet godina ne može da se popravi preko noći.“
Grobare uvek najviše interesuju rezultat na semaforu, stanje na tabeli, pobeda u večitom derbiju ili evropska jesen, ali Vladimir Volkov sagledava organizacione temelje.
„Vidim jasne pomake u funkcionisanju Partizana. Pre svega, klub mora da vrati porodični duh, a ovi ljudi zahvaljujući svojim karijerama to već čine. Imali smo situaciju da mnogi bivši igrači prethodnih sedam, osam godina uopšte nisu kročili na stadion. Prvenstveni pomak je upravo to – vraćanje zdrave priče i partizanovaca u kuću. A zatim sledi uspostavljanje sistema. Danko je baš u intervjuu za Mozzart Sport spomenuo kako ga pojedinci ne vole, jer traži da Partizan bude iznad svih i ne dozvoljava raznim menadžerima i igračima da uzimaju po 20 posto od transfera. Mora da se napravi sistem u kom se primarno štiti interes Partizana. Verujem da će oni to postaviti na zdrave noge. Najviše mi se sviđa povratak tih pravih vrednosti, a sve ostalo će polako doći na svoje mesto.“
Podseća Volkov i na sumornu prošlost, kada su klupskim prostorijama vedrili i oblačili Milorad Vučelić i Miloš Vazura, doba u kome nije bilo ni nagoveštaja stabilizacije. Naprotiv, klub je tonuo.
„Nikada nisam imao ništa lično protiv bilo koga, ali mi je kao navijaču Partizana izuzetno smetalo to kako se vodio klub i o tome sam javno govorio. Mnogo loših stvari se dešavalo u prošlosti. Zato ponavljam da je najbitnije vreme koje moramo da damo sadašnjim čelnicima. Stanje koje su zatekli u klubu je izuzetno loše, ali najvažnije je da su došli pravi Partizanovci i zato sam siguran da dolaze bolji dani“, zaključuje Volkov.