Vlahović se oporavio od povrede, zdrav je i Orkun Kokču

Nekadašnji napadač Partizana, Fjorentine i Juventusa je na četiri utakmice u dresu novog kluba postigao pet golova. Mogao bi da sruši i lični rekord od 21 pogotka iz sezone 2020/2021. u dresu Fjorentine. Roviti je i najbolji igrač Orlova Orkun Kokču, ali će nekadašnji igrač Fejenorda i Benfike da bude u timu. Nedostajaće samo Albanac Milot Rašica. Iza dvojice najisturenijih, Vlahovića i Trosara, igraće Čeh Vaclav Černi.

18.00: (1,28) Bešiktaš (5,90) Kodžaeli (9,50)

Bešiktaš je nepobediv na svom terenu, ima sve tri pobede uz gol-razliku 11:1. Kodžaeli je neočekivano dobar, na šestom je mestu, sa istim brojem bodova kao i današnji rival. Ima čak četiri trijumfa u poslednjih pet utakmica. Srpski golman Aleksandar Jovanović dugo već ne igra za Kodžaeli zbog teške povrede kolena. Nema ga na terenu od 18. januara. Takođe, tim iz Izmita dugo ne može da računa ni na nekadašnjeg hrvatskog napadača Bruna Petkovića.

U protekloj sezoni obe pobede ostvario je Bešiktaš protiv narednog rivala, na svom terenu sa 3:1, a u gostima sa 1:0.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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TURSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)

/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/

Subota

Genčeler - Amed 2:2 (0:1)

/Luis 54, Talison 90+2 - Saba 25 pen, Balet 67/

Alanja - Erzurum 0:0

Samsun - Trabzon 0:3 (0:3)

/Muci 27, Nvaivu 38, Dju 40/

Rize - Fenerbahče 0:3 (0:1)

/Asensio 12, Kahveči 83, Ajdin 87/

Nedelja

Konja - Bašakšehir u toku

15.00: (2,60) Gazijantep (3,35) Čorum (2,70)

18.00: (1,28) Bešiktaš (5,90) Kodžaeli (9,50)

Ponedeljak

19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)

***kvote su podložne promenama