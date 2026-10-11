Vlahović zdrav, prav i za rekorde oran (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 19:57
Valjda u novembru tako bude i u dresu reprezentacije Srbije
Vratio se Bešiktaš na teren, vratio se i Dušan Vlahović, a vratili su se odmah i golovi.
Povreda zbog koje je golgeter istanbulskih Orlova propustio četiri meča Lige nacija srpskih Orlova je očigledno prošlost. Vlahović je odmah zauzeo mesto u startnoj postavi Bešiktaša u utakmici turskog prvenstva protiv Kodžaelija i nastavio tamo gde je stao 20. septembra kada je prethodni put bio na terenu.
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Vlahović je iz penala dao gol za pobedu Bešiktaša i usput oborio rekord. Postao je prvi igrač u istoriji kluba koji je postigao gol na sve četiri utakmice u prvenstvu na kojima je bio starter! Srpski napadač je najpre pogodio tri puta protiv Čoruma, pa po jednom protiv Fenerbahčea, Amedspora i večeras protiv Kodžaelija.
Iako je u jednom momentu, malo po početku drugog poluvremena, delovalo da se Vlahović povredio, jer mu je protivnički igrač pao na zglob, ipak je ostao na terenu do kraja. Tok utakmice, a i rezultat na semaforu bili su takvi da trener Italijano nije hteo da rizikuje da skloni Srbina sa terena, bio mu je potreban kao glavni napadač do kraja.
Pauza, dakle, nije poremetila Vlahovića. Kao ni povreda. Pa, ostaje samo želja i nada da će taj dobri trend doneti u novembru i u tabor reprezentacije Srbije, kojoj su u Ligi nacija ostale još dve utakmice: protiv Nemačke bez publike u Beogradu (13. novembar) i protiv Grčke u Volosu (16. novembar).
Posle poraza od Amedspora u prošlom kolu Bešiktaš se vratio na pobedničku stazu, ali utakmica protiv Kodžaelija je bila sve samo ne šetnja do tri boda. Poveli su crno-beli u 18. minutu golom Kokčua, koji je elegantno plasirao loptu koja je projezdila terenom do samog ćoška, ali gosti nisu klonili posle toga. Pretili su, igrali otvoreno i to im se isplatilo u 27. minutu kada je Šou izjednačio.
Ravnoteža na semaforu je kratko trajala. Četiri minuta kasnije zbog faula kod kornera Bešiktaš je dobio penal, koji je Vlahović iskoristio da donese novu prednost svom timu – 2:1.
Potpuno otvoreno se igralo do kraja. Ukupno četiri velike šanse imao je Kodžaeli na obali Bosfora, tako da su Orlovi morali dobro da se oznoje da bi sačuvali prednost, dok im u napadu nije išlo toliko dobro da neku od svojih prilika iskoriste i uvećaju razliku, za mirniji finiš.
Oko Vlahovića je ponovo bila sporna situacija zbog koje „gore“ društvene mreže: u jednom napadu ga je Ortakaja, štoper Kodžaelija, doslovno ošamario, što ni sudije, ni VAR soba, nisu registrovali. Ali, biće galame u Turskoj narednih dana...
TURSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Galatasaraj - Kasimaša 3:1 (1:0)
/Bardakči 45, Jilmaz 90, Lemina 90+6 - Rak Saki 68/
Subota
Genčeler - Amed 2:2 (0:1)
/Luis 54, Talison 90+2 - Saba 25 pen, Balet 67/
Alanja - Erzurum 0:0
Samsun - Trabzon 0:3 (0:3)
/Muci 27, Nvaivu 38, Dju 40/
Rize - Fenerbahče 0:3 (0:1)
/Asensio 12, Kahveči 83, Ajdin 87/
Nedelja
Konja - Bašakšehir 0:0
Gazijantep - Čorum 0:3 (0:1)
/Under 37, Kiziridis 60, Karlsbak 83/
Bešiktaš - Kodžaeli 2:1 (2:1)
/Kokču 18, Vlahović 31p - Šou 27/
Ponedeljak
19.00: (3,70) Ejup (3,50) Geztepe (2,00)
***kvote su podložne promenama