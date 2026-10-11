Vlahović zdrav, prav i za rekorde oran (VIDEO)

Vlahović je iz penala dao gol za pobedu Bešiktaša i usput oborio rekord. Postao je prvi igrač u istoriji kluba koji je postigao gol na sve četiri utakmice u prvenstvu na kojima je bio starter! Srpski napadač je najpre pogodio tri puta protiv Čoruma, pa po jednom protiv Fenerbahčea, Amedspora i večeras protiv Kodžaelija.

Iako je u jednom momentu, malo po početku drugog poluvremena, delovalo da se Vlahović povredio, jer mu je protivnički igrač pao na zglob, ipak je ostao na terenu do kraja. Tok utakmice, a i rezultat na semaforu bili su takvi da trener Italijano nije hteo da rizikuje da skloni Srbina sa terena, bio mu je potreban kao glavni napadač do kraja.

Pauza, dakle, nije poremetila Vlahovića. Kao ni povreda. Pa, ostaje samo želja i nada da će taj dobri trend doneti u novembru i u tabor reprezentacije Srbije, kojoj su u Ligi nacija ostale još dve utakmice: protiv Nemačke bez publike u Beogradu (13. novembar) i protiv Grčke u Volosu (16. novembar).

Posle poraza od Amedspora u prošlom kolu Bešiktaš se vratio na pobedničku stazu, ali utakmica protiv Kodžaelija je bila sve samo ne šetnja do tri boda. Poveli su crno-beli u 18. minutu golom Kokčua, koji je elegantno plasirao loptu koja je projezdila terenom do samog ćoška, ali gosti nisu klonili posle toga. Pretili su, igrali otvoreno i to im se isplatilo u 27. minutu kada je Šou izjednačio.

Ravnoteža na semaforu je kratko trajala. Četiri minuta kasnije zbog faula kod kornera Bešiktaš je dobio penal, koji je Vlahović iskoristio da donese novu prednost svom timu – 2:1.