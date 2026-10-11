Vraća se Mario, ali ne očekujte da bude super

Susretu starih znanaca dimenziju više daju čvrste decenijske veze dva kluba, jer se u prošlosti često dešavalo da najtalentovaniji fudbaleri sa područja Raške završe u Humskoj, dok u novije doba na Gradskom stadionu igraju ili treniraju oni koji imaju Partizanovu prošlost. Tako će nedeljni meč biti prilika da publika na tribinama zdanja poviše Autokomande pozdravi Adema Ljajića, svežeg povratnika u Novi Pazar, koji je nekada igrao baš u Humskoj, baš kao i desnog beka Aleksandra Miljkovića (dva mandata među Beograđanima), zatim mladog Dimitrija Jankovića, letos poslatog na pozajmicu, uz napomenu da je u kadru još jedan vezista, Mihajlo Petrović, koga su čelnici Parnog valjka pre nešto više od godinu dana prosledili OFK Beogradu, a sad je adut Pazaraca. Ekipom diriguje Strahinja Pandurović, nekada trener Teleoptika, ranije saradnik nekoliko trenera u stručnom štabu Partizana, pa će sa te strane biti interesantno pratiti koliko bivši crno-beli mogu protiv sadašnjih.

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A sadašnji su dobili opciju više u odnosu na početak sezone, jer se u kadar vratio Mario Jurčević. Godinu i sedam dana je prošlo otkako se Slovenac prethodni put pojavio u Partizanovom dresu, beše to tokom proslave klupskog rođendana na meču sa Vojvodinom (1:0). Posle toga je završio u ambulanti usled povrede Ahilove tetive, probao da se vrati na teren početkom zimskih priprema, ali je obnovio povredu, kasnije je operisan, rehabilitacija je potrajala i nedavni kontrolni susret sa ruskim drugoligašem Rodinom predstavlja nagoveštaj da će opet igrati fudbal. Trener Saša Ilić je najavio da će Jurčević dobiti minute protiv Novog Pazara (između ostalog i zbog povrede Stefana Petrovića) i makar je to jedna od ohrabrujućih vesti koje retko stižu sa Topčiderskog brda u poslednje vreme.

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Mario se vraća, ali bi javnost sa njim trebalo da bude oprezna i strpljiva. Bez okolišanja, ne očekujte da bude super, kao junak iz video-igrica. Bar ne odmah. Prvo, iza Jurčevića je 12 meseci pauze i taman da je Marselo iz najboljih dana, moraće da prođe nekoliko utakmica pre nego što uhvati zalet. Drugo, pitanje je u kakvom je stanju njegovo telo, da li će istom žustrinom kao ranije ulaziti u duel. Treće, pojava Marija Jurčevića u crno-beloj ekipi ne znači da će ekspresno biti rešeni defanzivni problemi koji prate ekipu mesecima. Ona ne zavisi od pojedinca, nego od učinka grupe, koja se dosad nije pretrgla. Na kraju – ili na početku – sme li neko da se zakune da će Mario Jurčević kod Saše Ilića igrati kao kod Srđana Blagojevića? Saradnja sa prethodnim trenerom mu je očigledno prijala, međutim, ne zaboravite da je i na tom planu potrošeno nekoliko meseci pre nego što je napravljena igra u kojoj levi bek sjajno koristi prostor, kreće se kao krilo i sarađuje sa profilom centarfora kakav je Jovan Milošević. To je bilo tokom leta i u ranu jesen 2025, a sad kad takvog špica nema, kad se krvna slika ekipe promenila, kad tu više nisu Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević, Milan Roganović i Andrej Kostić, pa Bibars Natho i Janis Karabeljov, veliko je pitanje kada će – i da li će – Jurčević biti Mario kakvog Grobari priželjkuju.

Uostalom, za vreme boravka u Srbiji, Mario je sarađivao sa Aleksandrom Stanojevićem, Savom Miloševićem, Srđanom Blagojevićem, Nenadom Stojakovićem i sada Sašom Ilićem. Nije baš svaki put i kod svakog izgledao super. Zato strpljivo i polako sa njim.

Za razliku od levog beka, ostatak tima mora brzo i učinkovito. Da opet zaliči na Parni valjak.

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Subota

IMT - Radnik 1:0 (1:0)

/Fabijen 21/

Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)

/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/

Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)

/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/

Nedelja

15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85)

17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)

19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)

Ponedeljak

20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50)