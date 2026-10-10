Vraća se Samu, Porto preti da će biti još strašniji

Samu se povredio u februaru, bio je to loš trenutak i za njega i za klub, jer je do tog susreta na 32 utakmice u sezoni postigao čak 20 golova.

"Povredio se početkom februara, usred trke za titulu i kampanje u Ligi Evrope, dok smo još bili aktivni i u kupu. Bio je to pravi udarac za nas, kao da nas je neko pogodio kamenom posred lica. Ipak, ono što je bila posebna stvar je da su svi ostali igrači osetili odgovornost i rešili da stvari preuzmu u svoje ruke, kako bi kompenzovali golove Samua. Morali smo da stvaramo šanse na drugi način, kao što su prekidi. Morali smo da nađemo drugačiji način da napadnemo, jer gubitak tako važnog igrača sa ogromnim uticajem na našu igru u napadu nije bilo lako nadoknaditi", priznaje Farioli.

19.00: (10,0) Maritimo (5,10) Porto (1,32)

Sada je Samu u konkurenciji i italijanski trener ima glavobolju oko toga koga da izabere za startnu postavu.

"Lep je to problem, imati tri spremna napadača. Andre je trenutno neko ko je najpouzdaniji jer je imao punu predsezonu i u dobroj je formi. Onda je tu i Samu, koji ima ogromnu energiju i želju da se vrati. Stiže posle duge pauze, radili smo naporno da se oporavi. Biće fantastično imati ga makar i na par minuta u klasiku ili 45 protiv Deportiva. Koristićemo ga koliko je moguće, ali moramo da imamo u vidu njegove trenutne limite, kako ga ne bismo preforsirali. Na kraju, imamo i Santija koji je stigao kasno posle vrlo komplikovanog leta. Bio je sa reprezentacijom, imao je veću minutažu nego kod nas. U svakom slučaju, pozitivno je što imam na raspolaganju svu trojicu", dodao je trener Porta.

Neki su mišljenja da će njegovim izabranicima veća nevolja biti kvalitet terena, nego sam protivnik. Poznato je da Maritimo ima velikih problema sa kvalitetom terena, i tako je godinama unazad. Farioli smatra da treba uzeti u obzir i druge faktore i da to neće biti jedina prepreka za njegov tim da sačuva stopostotan učinak u ligi.

"To je tim koji je Portu kroz istoriju zadavao mnogo problema. Statistika pokazuje da je to četvrto najteže gostovanje za nas i to moramo da imamo na umu. Otkako su se vratili u ligu igraju dobro, zahvaljujući radu trenera. Nikad ne odustaju. Tri puta su uspevali da se vrate u meč u poslednjim minutima, tako da će to biti izazovan meč za nas iz više razloga. Teren je tema o kojoj smo već raspravljali, nadam se da su tokom pauze uspeli da ga održe u najboljem mogućem stanju. Nadajmo se da će teren biti dobar. Ako i ne bude, nema opravdanja, imamo druge načinje da premostimo taj problem", zaključio je Farioli.

Statistika kaže da su poslednji put igrali u februaru 2023. baš na tom stadionu i da je Porto slavio sa 2:0. Na poslednjih pet mečeva sa Maritimom, Porto ima četiri pobede i remi.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

PRIMEIRA – 8. KOLO

Petak

Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)

/Valas Franka pen 90/

Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)

/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/

Subota

16.30: (4,00) Kasa Pija (3,40) Santa Klara (1,98)

19.00: (10,0) Maritimo (5,10) Porto (1,32)

21.30: (2,25) Akademiko Viseu (3,40) Estoril (3,20)

Nedelja

16.30: (2,30) Rio Ave (3,35) Nasional (3,15)

19.00: (1,22) Benfika (6,50) Gimarais (12,0)

21.30: (2,05) Aruka (3,45) Estrela Amadora (3,60)

Ponedeljak

21.15: (1,82) Famalikao (3,50) Alverka (4,50)

***kvote su podložne promenama