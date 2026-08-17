Vredelo je čekati, odbijati ponude: Može i sa 23 godine iz male u veliku ligu

Jer solunski klub je letos na stolu imao ponudu Štutgarta vrednu 17.000.000 evra za ofanzivnog vezistu, sve je čak bilo dogovoreno i Konstantelijas se praktično ukrcavao u avion za Nemačku kada su Tumbe stopirali posao. Zadržali su Konstantelijasa , koji nije negodovao jer mu je propao transfer, odigrao je još jednu odličnu sezonu u 'svom' klubu (14 golova, devet asistencija u svim takmičenjima), pa su godinu dana kasnije i klub i igrač ubrali plodove takve odluke.

Bilo je, doduše, i ovog puta pokušaja da se transfer spreči. Navijači solunskog tima bojkotovali su prodaju ispred klupskih prostorija, jedan navijač zaustavio ga je na aerodromu u Nemačkoj kako bi ovaj sa nekoliko pristalica grčkog kluba porazgovarao putem video poziva i pojasnio im svoju odluku. Međutim, povratka više nije bilo.

PAOK je dobio zagarantovanih 26.000.000 evra, s tim da nemački mediji tvrde da će uz lako ostvarive bonuse (oni ukupno iznose 6.000.000) grčki klub inkasirati oko 30.000.000. Reč je o ubedljivo najvećoj prodaji u istoriji kluba. Pride je obezbedio u 17,5 odsto novca od narednog transfera. I sve to za igrača od 23 godine.

U Dortmundu nisu imali problem da se opklade u igrača koji se gotovo čitavu seniorsku karijeru (šest meseci proveo na pozajmici u Epenu) dokazivao u objektivno znatno slabijoj ligi od nemačke. Štaviše...

"Oduševljeni smo što smo obezbedili usluge Janisa, talentovanog napadača čiji razvoj pratimo već neko vreme. Sa 23 godine, on je još relativno mlad igrač, ali već donosi bogato iskustvo", istakao je sportski direktor Borusije Lars Riken.

Konstantelijasov transfer je već peti koji su grčki fudbaleri ovog leta napravili u velike sredine. Prethodno je Hristos Colis otišao u Arsenal za 40.000.000 evra, pomenuti Karecas takođe u Dortmund za 30.000.000, golman Konstantinos Colakis koštao je Hal Siti 23.300.000, dok je Konstantinos Kulijerakis otišao u Romu za 16.500.000.