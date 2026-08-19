Vršac okenuo Dubočicu i preoteo joj epitet najprijatnijeg iznenađenja u Mozzart Bet Prvoj ligi

Na drugoj strani, pre okruglo mesec dana, Dubočica je formalno bila srpskoligaš, a pobeda u ovoj utakmici lansirala bi je, makar na par sati, na lidersku poziciju među prvoligašima. Imala je ona taj rezultat do 52. minuta, do 85. bila u igri da i nakon četvrte runde ostane neeporažena, ali je dosta boljom igrom u nastavku domaćin došao do velikog preokreta i trećeg uzastopnog trijumfa, dok se večeras ne kompletira runda, čak i do deobe prvog mesta na tabeli - 2:1 (0:1).

Zasluženo je Dubočica vodila nakon prvog poluvremena, u kojem je bila nešto bolji tim. Bila je to prelepa akcija po levoj strani, dupli pas Mohameda Sidibea i Davida Ivića i kruna dobre partije veziste iz Malija pristiglog u Leskovac iz Litvanije – odlično je provukao loptu kroz noge visokom golmanu Luki Lazinu, koji je sjajno intervenisao u nekoliko navrata pre toga, a najbolje već na ulasku u treći minut, kada je Đuričković centrirao iz slobodnog udarca, a Ivić glavom tukao pod prečku.

U ekipi Vršca po desnoj strani u tandemu dejstvuju Dragan Bojat i Uroš Čejić, dojučerašnji superligaški igrači. Bek koji je prošao buran put od Novog Pazara, preko Crvene zvezde koja ga je samo formalno primila pod svoje skute pa prosledila na pozajmicu u Napredak, u prošlom kolu postigao je spektakularan gol u Ivanjici, a sada je sa distance potegao momak koji je ovog leta pojačao Vršac iz subotičkog Spartaka. Raspalio je levom nogom sa distance – igrao se 52. minut – lopta je pogodila stativu, odbila se od Miloša Mladenovića i završila u mreži. Golmanu ekipe koju sa klupe predvodi Albert Nađ pripisan je autogol.

Videlo se da je Dubočica sve više nemoćna, nekako je drugi gol u njenoj mreži visio u vazduhu, možda ne toliko zbog izrauzitih prilika, kojih nije bilo toliko, već više zbog odnosa snaga na terenu. Vrščani su sve više dodavali gas, Mladenović je krajnjim naporom nisku loptu skrenuo u korner posle pokušaja Janjića iz slobodnog udarca. I ko kaže da je 13 baksuzan broj? Baš toliko udaraca iz ugla izveo je domaćin, a posle trinaestog, iz 85. minuta, najviši u skoku bio je Andrej Pivaš, donevši preokret i treću uzastopnu pobedu svom timu.

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

OFK VRŠAC – GFK DUBOČICA 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Gradski stadion u Vršcu.

Sudija: Uroš Milanović.

OFK VRŠAC: Lazin – Bojat, Kiković, Radojičić, Janjić – Pivaš, Petronijević (od 33. Atem) – Čejić (od 62. Bašić), Serdar, Gojkov (od 90+1. Milivojević) – Glavinić (od 62. Vasiu).

GFK DUBOČICA: Mladenović – Marković, M. Stojanović, Pavlović, Klarić (od 46. Balaš) – Novaković (od 80. Ljubenović), Sidibe (od 90. Živković) – Fara (od 65. Anđelković), Đuričković, L. Stojanović (od 80. Miraljemović) – Ivić.

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)

19.00: (1,50) Javor (3,80) Jedinstvo Ub (6,50)

19.00: (3,60) Teleoptik (3,30) Napredak Kruševac (2,00)

20.00: (1,53) Borac 1926 (3,70) Proleter 023 (6,25)

20.00: (2,95) Metalac (3,10) Smederevo 1924 (2,40)

21.00: (1,62) TSC Bačka Topola (3,70) Spartak Subotica (5,20)

***Kvote su podložne promenama