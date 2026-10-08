Žalbe iz Benina na Mesijev oproštaj: Argentinci nam ni fotografiju nisu dali da napravimo

Ako ovaj drugi detalj može i da se razume jer, objektivno, ko bi se od fudbalera Argentine odrekao svog dresa sa poslednjeg nastupa Lionela Mesija , to što gostima iz Benina nije bilo dozvoljeno ni da se fotografišu sa vrsnim Argentincem je potpuna ludost.

Selektor Gernot Ror je za Radio Monte Karlo otkrio da njegovim fudbalerima nije bilo dozvoljeno da dobiju ni fotografiju sa osmostrukim osvajačem Zlatne lopte, kao ni to da igrači dva tima razmene dresove. ”Moji igrači su probali sve, ali ništa nije upalilo” , rekao je Ror .

Ror je konstatovao da je sama utakmica bila “neverovatno iskustvo”, ali poručuje da je njegov tim mogao da oseti veće gostoprimstvo.

”Baš nam ništa nisu dali, čak ni da napravimo fotografiju sa Mesijem. Hteli smo i da razmenimo dresove, ali igračima nije bilo dopušteno da dođu do koridora gde su bili Argentinci. Obezbeđenje nam nije dalo. Moji igrači su dolazili do barijere, nadajući se da će moći da razmene dresove, ali nije se desilo”.

On kaže i da je čekao više od pola časa po završetku utakmice, kako bi mu kolega Lionel Skaloni omogućio da Mesi potpiše jedan stariji dres koji je imao u svom posedu.

Pored toga, na društvenim mrežama se pojavio video snimak na kojem se jasno vidi kako Argentinac ignoriše fudbalera Benina za "selfi". I ne samo to, obezbeđenje na kraju prilazi i odvaja fudbalera u žutoj opremi od Mesija.