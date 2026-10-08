Žalbe iz Benina na Mesijev oproštaj: Argentinci nam ni fotografiju nisu dali da napravimo
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 17:23
“Hteli smo da razmenimo dresove, ali obezbeđenje nam nije dozvolilo”
Emotivni oproštaj Lionela Mesija od dresa reprezentacije Argentine prošao je u otvorenoj diskusiji kako je i zašto Benin izabran da bude protivnik, te da li je Savez mogao da izabere atraktivnijeg rivala za ovakav događaj.
Najboljem fudbaleru u istoriji je po završetku utakmice priređena audio-vizuelna fešta, a kako javljaju mediji sa one strane Atlantika, kratkih rukava su ostali ljudi iz delegacije Benina.
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Selektor Gernot Ror je za Radio Monte Karlo otkrio da njegovim fudbalerima nije bilo dozvoljeno da dobiju ni fotografiju sa osmostrukim osvajačem Zlatne lopte, kao ni to da igrači dva tima razmene dresove.
”Moji igrači su probali sve, ali ništa nije upalilo”, rekao je Ror.
Ako ovaj drugi detalj može i da se razume jer, objektivno, ko bi se od fudbalera Argentine odrekao svog dresa sa poslednjeg nastupa Lionela Mesija, to što gostima iz Benina nije bilo dozvoljeno ni da se fotografišu sa vrsnim Argentincem je potpuna ludost.
Ror je konstatovao da je sama utakmica bila “neverovatno iskustvo”, ali poručuje da je njegov tim mogao da oseti veće gostoprimstvo.
”Baš nam ništa nisu dali, čak ni da napravimo fotografiju sa Mesijem. Hteli smo i da razmenimo dresove, ali igračima nije bilo dopušteno da dođu do koridora gde su bili Argentinci. Obezbeđenje nam nije dalo. Moji igrači su dolazili do barijere, nadajući se da će moći da razmene dresove, ali nije se desilo”.
On kaže i da je čekao više od pola časa po završetku utakmice, kako bi mu kolega Lionel Skaloni omogućio da Mesi potpiše jedan stariji dres koji je imao u svom posedu.
Pored toga, na društvenim mrežama se pojavio video snimak na kojem se jasno vidi kako Argentinac ignoriše fudbalera Benina za "selfi". I ne samo to, obezbeđenje na kraju prilazi i odvaja fudbalera u žutoj opremi od Mesija.
Bez obzira da li je u pitanju Benin ili neko drugi, dosta nespretna reakcija domaćina...