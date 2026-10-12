Zemun pre 20 godina bio još gori

Ali, ova situacija za navijače Zemuna, makar one malo starije, nije nimalo nova. Štaviše, verovatno im se javlja svojevrsni fudbalski deja-vu.

Jer, pre tačno 20 godina, u jesenjem delu sezone 2006/07, one prve pod imenom Superliga Srbije, Zemun je bio – još gori. Posle 11 runde te takmičarske godine tim iz Gornje Varoši je imao samo jedan bod. I gol-razliku 3:16. Taj jedini remi tada je izborio protiv Voždovca u 5. kolu.

Ta sezona je do kraja bila apsolutna propast za Zemun. Posle prvog dela prvenstva, pre nego što se tabela podelila na plej-of i plej-aut, zeleno-beli su imali svega tri boda. Toliko imaju danas posle upola manje mečeva. A, na kraju cele sezone, nakon 32 odigrane runde Zemun je ispao iz lige kao ubedljivo poslednji sa skorom od jedne pobede (protiv Borca iz Čačka), četiri remija i 27 poraza.

Daleko je kraj sezone, teorija i te kako daje šanse Zemuncima da se iščupaju, ali već sada im je veći zaostatak za prvim iznad crte nego što imaju osvojenih bodova na kontu.