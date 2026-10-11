Zenica je ponovo fudbalski grad: Sarajevo stiže na usijano Bilino polje

Euforija zbog povratka u Premijer ligu ne jenjava. Naprotiv, svaka nova utakmica na Bilinom polju prilika je da se potvrdi koliko je Zeničanima nedostajao veliki fudbal. Interesovanje za duel s Bordo timom govori samo za sebe: očekuju se pune tribine i ambijent u kojem gostima neće biti dovoljno da izađu na teren s dobrim imenima na poleđini dresa.

Čelik je, uostalom, već pokazao da povratničku sezonu ne namerava odraditi spuštene glave. Posle osam kola ima dve pobede, dva remija i četiri poraza, odnosno osam bodova. Nije to učinak koji će zadovoljiti sve ambicije, ali jeste početak iz kojeg se mogu izvući i ohrabrenje i upozorenja.

Porazi od Zrinjskog, Širokog Brijega i Borca pokazali su koliko je teško odmah uhvatiti korak s najboljima, dok je pobeda od 3:0 protiv Veleža bila jasan signal da Čelik na svom terenu može biti mnogo više od simpatičnog povratnika. Trijumf nad Radnikom od 3:2 potvrdio je da ova ekipa ima i napadački potencijal, a remi 1:1 na Grbavici u prethodnom kolu doneo je dodatno samopouzdanje pred dolazak Sarajeva.

Upravo je taj rezultat važan za Bojana Regoju. Trener Čelika od svojih igrača traži pristup, disciplinu i zalaganje kakvo su pokazali protiv Željezničara. U takvom ambijentu, uz podršku tribina, Zeničani veruju da mogu uzeti skalp još jednom velikom imenu BiH fudbala. Regoje zna da emocija može biti snažan vetar u leđa, ali i zamka ako se pretvori u nervozu. Protiv Sarajeva će biti potrebno više od trčanja na krilima atmosfere. Trebaće Čeliku koncentracija, čvrstina u duelima i dovoljno mirnoće kada se ukaže prilika da se napadne protivnički gol.

"Želim da vidim pristup kakav smo imali na Grbavici i isto takvo zalaganje. Mislim da imamo velike šanse da dođemo do tri boda. Igramo na svom terenu i pred svojim navijačima, koji će nam biti dodatni vetar u leđa. Neću nikada potceniti nijednu ekipu koja dođe ovde, ali mislim da možemo do tri boda koja očekujemo. Momci su pokazali u poslednjim utakmicama i ovi momci su zaslužili respekt protivničkih ekipa. Ako budemo igrali kao protiv Želje na Grbavici, onda se imamo čemu nadati", istakao je Bojan Regoje, trener Zeničana.

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A Sarajevo? Sarajevo je ponovo u poznatoj situaciji: ima velike ambicije, kvalitetan sastav i obavezu da se bori za vrh, ali još traži kontinuitet koji bi sve to pretvorio u ozbiljnu priču.

Bordo tim je u prvih osam kola osvojio 13 bodova, uz četiri pobede, remi i tri poraza. Bilo je tu dobrih izdanja, poput pobeda nad Širokim Brijegom, Borcem i Slogom, ali i utakmica koje su otvorile neugodna pitanja. Porazi od Željezničara i Veleža posebno bole navijače Sarajeva, jer su stigli u susretima u kojima se od ekipe s takvim ambicijama očekivalo mnogo više.

Zoran Zekić ima zadatak da od pojedinačnog kvaliteta napravi stabilnu ekipu. Sarajevo može biti opasno kada nametne ritam i iskoristi individualnu klasu, ali mu nedostaje kontinuitet rezultata koji pravi razliku između kandidata za vrh i ekipe koja se tek povremeno ponaša kao kandidat za najveće domete.

Zato gostovanje u Zenici nije samo prilika da se osvoje tri boda. To je i test karaktera. Sarajevo mora pokazati da može igrati pod pritiskom, pred glasnim tribinama i protiv domaćina koji će svaki duel doživeti kao priliku da potvrdi povratak među najbolje. Na Bilinom polju neće biti dovoljno osloniti se na reputaciju.

Posebnu težinu ovom susretu daje i rivalstvo koje traje decenijama. Čelik i Sarajevo pripadaju generacijama BiH fudbala koje su rasle uz velike utakmice, pune stadione i gostovanja koja se nisu dočekivala ravnodušno. Ovi klubovi imaju svoju istoriju, svoje navijačke priče i dovoljno razloga da međusobni duel nikada ne bude obična stavka u rasporedu.

Danas su okolnosti nešto drugačije. Čelik se vratio iz dugog perioda u kojem je morao ponovo graditi put prema vrhu, dok Sarajevo pokušava opravdati očekivanja koja prate klub njegovog renomea. Jedni igraju na talasu povratničke euforije, drugi pod teretom vlastitih ambicija.

I tu se krije najveća draž nedjeljnog okršaja. Čelik želi da Bilino polje ponovo bude mesto na kojem padaju favoriti. Sarajevo želi da pokaže kako je dovoljno zrelo da takve utakmice rešava u svoju korist.

Na jednoj strani biće grad koji je jedva dočekao povratak velikih utakmica. Na drugoj klub kojem veliki ciljevi više ne mogu biti opravdanje za izgubljene bodove.

PREMIJER LIGA BIH, 9. KOLO:

Nedjelja:

15.00: (2,25) Radnik (3,15) Željezničar (3,15)

16.00: (5,90) Sloga (3,50) Zrinjski (1,60)

18.30: (3,50) Čelik (3,25) Sarajevo (2,05)

Subota:

Borac - BSK 2:0 (0:0)

/Juričić 54, Deket 78/

Petak:

Velež - Široki Brijeg 0:0