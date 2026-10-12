Žreb Mozzart Bet Kupa Srbije: Partizan u Valjevu, Zvezda u reprizi polufinala
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 14:15
Izvučeni parovi 1/16 finala najmasovnijeg srpskog fudbalskog takmičenja
Žreb Mozzart Bet Kupa Srbije obavljen je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, parovi šesnaestine finala su raspoređeni, a Crvena zvezda i Partizan igraće protiv niželigaša, uz činjenicu da crno-beli nisu mogli bolje da prođu. Šampion Srbije će igrati sa ekipom ubskog Jedinstva u reprrizi prošlogodišnjeg polufinala, dok je Parni Valjak izvukao Budućnost Krušik, tim koji nastupa u srpskoj ligi zapad.
Dakle, ekipa Saše Ilića će u Valjevo, na megdan ekipi koja je trenutno devetoplasirana u trećem rangu srpskog fudbala i koja je do šesnaestine finala došla pobedom u pretkolu protiv ekipe Ušća (3:1). Kada je reč o Zvezdi, ona će ponovo na Ub gde je proletos savladala Jedinstvo u polufinalu sa 2:1.
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Interesantno da je lani u 1/16 finala ispalo čak sedam superligaša među kojima su bili Partizan, kragujevački Radnički, OFK Beograd, Čukarički, lučanska Mladost, TSC i Napredak.
Odlično je prašla i Vojvodina, prošlogodišnji finalista izvukavši Sloven iz Rume, ekipu koju je Crvena zvezda lani eliminisala u istoj rundi takmičenja. Novosađani će ovoga puta morati da zasluže mesto u osmini finala budući da je prošle sezone njihov rival Mladost GAT odustao pa je plasman među 16 ostvaren bez borbe.
Utakmice šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije zakazane su za sredu, 28. oktobar.
PAROVI 1/16 FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis
Dubočica - Radnički Niš
Teleoptik - Mladost Lučani
Voždovac - Novi Pazar
FAP Priboj - Spartak Subotica
Zemun - Radnički 1923
Vršac - OFK Beograd
Tekstilac - Železničar Pančevo
Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda
Mačva - Napredak
Grafičar - IMT
Sloven - Vojvodina
Borac Čačak - Radnik
Budućnost Krušik - Partizan
Smederevo 1924 - TSC
Loznica - Čukarički