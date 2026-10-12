Žreb Mozzart Bet Kupa Srbije: Partizan u Valjevu, Zvezda u reprizi polufinala

Žreb Mozzart Bet Kupa Srbije obavljen je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, parovi šesnaestine finala su raspoređeni, a Crvena zvezda i Partizan igraće protiv niželigaša, uz činjenicu da crno-beli nisu mogli bolje da prođu. Šampion Srbije će igrati sa ekipom ubskog Jedinstva u reprrizi prošlogodišnjeg polufinala, dok je Parni Valjak izvukao Budućnost Krušik, tim koji nastupa u srpskoj ligi zapad.

Dakle, ekipa Saše Ilića će u Valjevo, na megdan ekipi koja je trenutno devetoplasirana u trećem rangu srpskog fudbala i koja je do šesnaestine finala došla pobedom u pretkolu protiv ekipe Ušća (3:1). Kada je reč o Zvezdi, ona će ponovo na Ub gde je proletos savladala Jedinstvo u polufinalu sa 2:1.