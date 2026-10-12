Zvezda da se pazi Luganovog zvrka kojeg žele Fjorentina i Lacio

Viola se zagledala u Portugalčevu kreativnost, vrhunske procente tačnih dodavanja i odlične egzekutorske sposobnosti. Rimski klub već duže vreme prati nekadašnjeg U21 reprezentativca Švajcarse, a skauti Lacija gledali su ga za vikend u pobedi nad Lucernom koju je obeležio sa dva pogotka.

Švajcarski mediji su više puta isticali Dos Santosovu tehničku superiornost, kontrolu lopte, sposobnost da kreira na malom prostoru... Ofanzivac Lugana voli da zaseca sa levog boka u sredinu i traži rešenja kroz dribling ili udarac odličnom desnom nogom.

Pre dve godine, Lugano ga je kupio od Tuna za 1.000.000 švajcarskih franaka nakon što je Dos Santos proglašen za MVP-ja druge lige. Fjorentina i Lacio su odredili 4.000.000 evra za početnu ponudu, ali Lugano će tražiti više novca.

Prošlu sezonu je obeležio sa četiri pogotka i čak deset ligaških asistencija, dok je aktuelnu otvorio sa sjajnim golgeterskim brojkama. Na 16 utakmica u svim takmičenjima već ima osam pogodaka.

Ostaje da se vidi šta će Dos Santos igrati protiv Zvezde budući da slovi za pravog zvrka i igrača koji može da igra na više pozicija. Mesto ofanzivnog veznog mu je najkomotnije, ali nastupa i kao osmica, levo krilo, pa čak i kao lažna devetka.