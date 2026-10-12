Zvezda da se pazi Luganovog zvrka kojeg žele Fjorentina i Lacio
Vreme čitanja: 4min | pon. 12.10.26. | 16:50
Albert Rijera sa svojim stručnim štabom mora da usmeri posebnu pažnju na Danijela dos Santosa
Tačno tri dana ostalo je do Zvezdine premijere u Ligi konferencije. Ide šampion Srbije na noge Luganu prvoplasiranom timu švajcarske elite i ako će na papiru biti blagi favorit, mnoge zamke čekaju crveno-bele na krajnjem njugu Švajcarske.
Jedna od tih klopki oličena je u Danijelu dos Santosu, 23-godišnjem Portugalcu sa Švajcarskim pasošem, te jednom od napadački najpotentnijih igrača popularnih crno-belih. Možda prosečnom ljubitelju fudbala u Srbiji ovo ime ne znači mnogo, ali slika o objektivno, van Švajcarske, anonimnom plejmejkeru se menja nakon informacije koju je plasirao tamošnji 4-4-2.ch, a koja glasi da Dos Santosa već u januaru žele dva kluba iz Serije A. I to ne bilo koja dva, već Fjorentina i Lacio.
Izabrane vesti
Viola se zagledala u Portugalčevu kreativnost, vrhunske procente tačnih dodavanja i odlične egzekutorske sposobnosti. Rimski klub već duže vreme prati nekadašnjeg U21 reprezentativca Švajcarse, a skauti Lacija gledali su ga za vikend u pobedi nad Lucernom koju je obeležio sa dva pogotka.
Švajcarski mediji su više puta isticali Dos Santosovu tehničku superiornost, kontrolu lopte, sposobnost da kreira na malom prostoru... Ofanzivac Lugana voli da zaseca sa levog boka u sredinu i traži rešenja kroz dribling ili udarac odličnom desnom nogom.
Pre dve godine, Lugano ga je kupio od Tuna za 1.000.000 švajcarskih franaka nakon što je Dos Santos proglašen za MVP-ja druge lige. Fjorentina i Lacio su odredili 4.000.000 evra za početnu ponudu, ali Lugano će tražiti više novca.
Prošlu sezonu je obeležio sa četiri pogotka i čak deset ligaških asistencija, dok je aktuelnu otvorio sa sjajnim golgeterskim brojkama. Na 16 utakmica u svim takmičenjima već ima osam pogodaka.
Ostaje da se vidi šta će Dos Santos igrati protiv Zvezde budući da slovi za pravog zvrka i igrača koji može da igra na više pozicija. Mesto ofanzivnog veznog mu je najkomotnije, ali nastupa i kao osmica, levo krilo, pa čak i kao lažna devetka.