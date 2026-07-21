Zvezda dovela štopera sa Mundijala, Lukasen potpisao pre ponoći

Lukasen u Beograd dolazi kao slobodan igrač, pošto mu je prethodno istekao ugovor sa Pafosom sa kojim je prošlog leta izbacio Zvezdu u plej-ofu Lige šampiona.

Potom je odigrao i odlično Svetsko prvenstvo, iako je na spisak upao kao zamena za povređenog Aleksandra Đikua iz moskovskog Spartaka. Gana je kao trećeplasirana prošla grupu ispred Paname, a iza Engleske i Hrvatske, da bi zatim u nokaut fazi ispala od Kolumbije (0:1). Lukasen je svakako bio interesantan mnogim klubovima, pominjali su se Anderleht, Ajaks, Bešiktaš, Fenerbahče, dok mu je i Pafos prema našim informacijama nudio novi, trogodišnji ugovor vredan 700.000 evra po sezoni, plus bonusi.

Zvezda je ipak bila najkonkretnija, generalni direktor Zvezdan Terzić je zbog Lukasena putovao u Budimpeštu na završne pregovore sa menadžerom Đulijanom Bertolučijem i uspeo da zaključi posao.

Dolazak Lukasena verovatno znači i odlazak Rodrigaa, štopera zavidne tehnike, ali i upitne brzine za najviši nivo kome Zvezda teži. Brazilcu ugovor ističe sledećeg leta, a trener Dejan Stanković na štoperskim pozicijama svakako može da računa još na Strahinju Erakovića, Miloša Veljkovića, Frenklina Učenu i mladog Stefana Gudelja. Treba pride videti i šta će biti sa Erakovićem, pošto je on tu trenutno na pozajmici do 31. avgusta, a za njegov ostanak na stadionu "Rajko Mitić" Zvezda bi morala da izdvoji 3.500.000 evra da plati Zenitu.

Što se tiče Lukasena, on ima 31 godinu, karijeru je počeo u AZ Alkmaru, igrao zatim za PSV, pa na pozajmicama u Herti, Anderlehtu, Kasimpaši, Fatih Karagumruku, zatim dve godine proveo u Makabiju iz Tel Aviva, pa još dve u Pafosu. I baš tamo je privukao pažnju Crvene zvezde. Kasnije je postigao i istorijski gol za pobedu protiv Viljareala i Pafosov prvenac u Ligi šampiona.

Inače je polubrat holandskog reprezentativca i napadača Sanderlenda Brajana Brobija. Rođeni brat Kevin Brobi prošle sezone je igrao u Rumuniji za Argeš Pitešti.