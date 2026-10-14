Zvezda ozbiljno oslabljena u Luganu: Nema ni Ivanića i Lukasena, suspendovani Bukari i Abu Fani

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano na utakmicu prvog kola Lige konferencije, a među putnicima koje je poveo Albert Rijera nema nekoliko prvotimaca. Pored Aleksandra Kataija, koji je privremeno sklonjen iz tima odlukom španskog stručnjaka, u Švajcarsku nisu otputovali ni Mirko Ivanić, Loizos Loizu, Osman Bukari, Derik Lukasen i Abu Fani.

Kapiten crveno-belih se žali na staru povredu, Bukari i Abu Fani su suspendovani, Loizu se vratio povređen sa reprezentativnih obaveza, dok je Lukasen zaradio povredu u Kragujevcu. Van terena na Čika Dači je morao i Mohamed Čam, ali on konkuriše za meč u Luganu.