Zvezda ozbiljno oslabljena u Luganu: Nema ni Ivanića i Lukasena, suspendovani Bukari i Abu Fani
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Vreme čitanja: 1min | sre. 14.10.26. | 10:19
Crveno-beli otputovali za Švajcarsku
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano na utakmicu prvog kola Lige konferencije, a među putnicima koje je poveo Albert Rijera nema nekoliko prvotimaca. Pored Aleksandra Kataija, koji je privremeno sklonjen iz tima odlukom španskog stručnjaka, u Švajcarsku nisu otputovali ni Mirko Ivanić, Loizos Loizu, Osman Bukari, Derik Lukasen i Abu Fani.
Kapiten crveno-belih se žali na staru povredu, Bukari i Abu Fani su suspendovani, Loizu se vratio povređen sa reprezentativnih obaveza, dok je Lukasen zaradio povredu u Kragujevcu. Van terena na Čika Dači je morao i Mohamed Čam, ali on konkuriše za meč u Luganu.
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Crvena zvezda debituje u trećem po kvalitetu takmičenju na Starom kontinentu, protiv ekipe koja je ubedljivo prva u švajcarskom prvenstvu.
Rijera je na spisak putnika uvrstio 22 igrača, a to su: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Matej Strika, Mihailo Ristić, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Je Gon Kim, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Mohamed Čam, Marko Arnautović, Bamba Dijeng.
Utakmica između Lugana i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 18.45, dok narednog vikenda na stadion Rajko Mitić dolazi Kopenhagen.