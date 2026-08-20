Zvezdaši ga ne pamte po dobrom: Posle dominacije u Holandiji, usledio transfer karijere

Troj Perot je četvrto pojačanje Betisa ove sezone, plaćen je 16.000.000 evra i potencijalnih još 4.000.000 na ime bonusa, zbog čega trljaju ruke svi u Alkmaru. Profitirao je AZ, nije bilo dileme da li će ga prodati u Betis, koji je ranije doveo Dijega Kondea - odličnog golmana - levog beka Frana Garsiju iz Real Madrida i vezistu Fakunda Bernala. Malo i tih prelazni rok za zeleno-bele iz Sevilje, ali su svakako doveli ono što im je bilo potrebno i mogu da budu zadovoljni.

Neće debitovati odmah irski napadač za Betis u petak, što je i logično. Ne može da bude u protokolu za utakmicu protiv Real Sosijedada jer tek treba da uđe u trenažni proces i da proceni Manuel Pelegrini šta će i kako će sa njim, pa i da se upozna sa igračima i stručnim štabom. Treba ga očekivati tek u utorak, što je za Betis trenutno sasvim u redu. Igraće sledeći meč protiv Valensije na Mestalji, što je odložena utakmica prvog kola, pa će tada sigurno biti u sastavu i mogao bi da debituje. Ako ni to ne bude slučaj, već narednog petka se igra protiv Levantea u gostima, što je već sigurica za njega.

Brojke koje je nabio u Holandiji su fantastične. Odigrao je 95 utakmica za AZ Alkmar i upisao 51 gol i 17 asistencija za dve sezone što je igrao za AZ, za pravu dominaciju u Erediviziji i ostalim takmičenjima gde je holandski tim igrao. Za reprezentaciju Republike Irske je do sada na 37 utakmica dao 11 golova.

Pre AZ Alkmara, igrao je na pozajmicama u Milvolu, Ipsviču, MK Donsima, Prestonu i Ekscelzioru, kao pozajmljeni igrač Totenhema. AZ ga je doveo za 8.000.000 evra, sada je duplirao uloženi novac. I može da bude još dodatni plus.