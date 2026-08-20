Zvezdaši ga ne pamte po dobrom: Posle dominacije u Holandiji, usledio transfer karijere
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 22:21
Troj Perot i zvanično u Betisu, za 16.000.000 evra i bonuse
Sećate li se navijači Crvene zvezde Troja Perota? Jasno je da onaj ko se seća da bi voleo da se nikada to nije desilo, ali pamti se kada je dao četiri gola na jednoj utakmici Lige šampiona za mlade, kada je Totenhem deklasirao šampiona Srbije 9:2 onomad. Bilo je to pre sedam godina, možda je već i zaboravljeno, ali Troj Perot zaboravljen nije. Možda se nije proslavio u Spursima tokom pet godina boravka tamo, pošto je sve te sezone proveo na pozajmicama, ali evo ga sada posle vrhunske dve sezone u AZ Alkmaru. Izborio je transfer karijere.
Reprezentativac Republike Irske prešao je u Betis, podigao je zeleni šal i od naredne sezone igraće za klub iz Sevilje. Stigao je u Španiju u četvrtak i , prošao lekarske preglede i potpisao ugovor na pet godina, pa će tako biti rezervni špic Kuču Ernandezu naredne sezone, mada ko zna, možda se izbori i za mesto startera. Ume Irac da se istakne.
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Troj Perot je četvrto pojačanje Betisa ove sezone, plaćen je 16.000.000 evra i potencijalnih još 4.000.000 na ime bonusa, zbog čega trljaju ruke svi u Alkmaru. Profitirao je AZ, nije bilo dileme da li će ga prodati u Betis, koji je ranije doveo Dijega Kondea - odličnog golmana - levog beka Frana Garsiju iz Real Madrida i vezistu Fakunda Bernala. Malo i tih prelazni rok za zeleno-bele iz Sevilje, ali su svakako doveli ono što im je bilo potrebno i mogu da budu zadovoljni.
Neće debitovati odmah irski napadač za Betis u petak, što je i logično. Ne može da bude u protokolu za utakmicu protiv Real Sosijedada jer tek treba da uđe u trenažni proces i da proceni Manuel Pelegrini šta će i kako će sa njim, pa i da se upozna sa igračima i stručnim štabom. Treba ga očekivati tek u utorak, što je za Betis trenutno sasvim u redu. Igraće sledeći meč protiv Valensije na Mestalji, što je odložena utakmica prvog kola, pa će tada sigurno biti u sastavu i mogao bi da debituje. Ako ni to ne bude slučaj, već narednog petka se igra protiv Levantea u gostima, što je već sigurica za njega.
Brojke koje je nabio u Holandiji su fantastične. Odigrao je 95 utakmica za AZ Alkmar i upisao 51 gol i 17 asistencija za dve sezone što je igrao za AZ, za pravu dominaciju u Erediviziji i ostalim takmičenjima gde je holandski tim igrao. Za reprezentaciju Republike Irske je do sada na 37 utakmica dao 11 golova.
Pre AZ Alkmara, igrao je na pozajmicama u Milvolu, Ipsviču, MK Donsima, Prestonu i Ekscelzioru, kao pozajmljeni igrač Totenhema. AZ ga je doveo za 8.000.000 evra, sada je duplirao uloženi novac. I može da bude još dodatni plus.