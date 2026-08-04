Letnja saga Bruksa sa dva čina zavlačenja Partizan Mozzart Beta

Sve je počelo poprilično dobro. Bruks je odavno pikiran kao potencijalna meta, još dok je trajala prošla sezona. Čitava operacija se intenzivirala kada je postalo jasno da će Karlik Džons ostati u timu naredne dve sezone i da se kreće u rekonstrukciju sa timom koji bi morao da bude po ukusu trenera Đoana Penjaroje . Bruks je bio taj igrač koji će biti primarna opcija na poziciji beka i neko ko će maksimalno rasteretiti Karlika .

Ime Armonija Bruksa obeležiće ovo leto u evropskoj košarci, ali ne iz onih razloga koji se obično očekuju od igrača koji je iza sebe imao izvanrednu sezonu u Olimpiji iz Milana. Kao šampion je napustio Italiju i bio spreman da pronađe novi tim, a taj tim je trebalo da bude Partizan Mozzart Bet, koji ga je odavno pikirao kao idealan par za Karlika Džonsa , ali ono što se izdešavalo sa Bruksom i klubom iz Humske ozbiljno je iznerviralo sve u crno-belom.

Još sredinom aprila pisali smo prvi put kako sportski sektor radi na njegovom dovođenju, a sve je izgledalo gotovo sredinom maja. Partizan i predstavnici igrača su dogovorili apsolutno sve detalje – od uloge na terenu, preko finansija. Armoni Bruks bio bi jedan od najplaćenijih igrača u Partizanu uz Karlika Džonsa, a ostalo je bilo samo da stavi potpis na ugovor. Onda se dešava prvi preokret. Potpuno nenadano u čitavu priču ulazi francuski Asvel sa Tonijem Parkerom na čelu. Ekipa koja godinama tavori na samom dnu tabele Evrolige sada odjednom nalazi ogromnu količinu novca, sklapa se budžet od preko 50.000.000 evra i tu dolazimo do prve pogažene reči.

Predstavnici Armonija Bruksa u tajnosti sklapaju dogovor, da bi samo obavestili Partizan da prošlosezonski MVP finalne serije šampionata Italije neće doći u Beograd sledeće sezone, iako mu je poslat ugovor na potpis. Armoni se seli u Asvel, a Partizan kreće u potragu za novim pojačanjima koja bi bila na njegovom nivou. Bilo je tu svega i svačega, od Petija Milsa, koji će takođe u Asvel, pa sve do Vendela Mura, koji je takođe bio veoma blizu Partizana, a i on je predriblao Partizan, a onda u istoj večeri i Rim da bi završio u Virtusu, iz koga su, doduše, put Partizana otišli Alesandro Pajola i, na zaprepaštenje mnogih, Luka Vildoza. Međutim, i dalje se tragalo za bekom koji bi nosio čitavu priču sa Karlikom. Vraćamo se ponovo na Armonija Bruksa... Kada je postalo jasno da Asvel nije onaj projekat koji se činio i da neće imati ni polovinu onog budžeta koji se pominjao, tako je ekipa koja je sastavljena krenula da se raspada bez da je odigrala i minut zajedno. Silvan Fransisko je otišao u Panatinaikos, dok je Bruks krenuo da juri za novim angažmanom jer je postalo kristalno jasno da tim iz Vilerbana ne može da garantuje plate.