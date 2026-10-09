Adam Silver: Mi pokrećemo ligu u Evropi bez obzira na sve, ali se nadamo dogovoru sa Evroligom

Na direktno pitanje novinara da li će NBA lansirati novu ligu čak i ukoliko akcionari Evrolige zvanično odbiju saradnju, komesar je odgovorio potvrdno, ali uz veliku dozu optimizma.

„Da, pokrenućemo ligu bez obzira na sve, ali sam ubeđen da ćemo na kraju dogovoriti saradnju sa njima. Što se tiče same strukture novih klubova, to će biti kombinacija postojećih košarkaških kolektiva, nekih od najvećih evropskih fudbalskih brendova, dok će u pojedinim gradovima investitori praviti potpuno nove klubove od nule”.

Prvobitni signali sa tržišta i procene vrednosti novih evropskih franšiza već sada su premašili sva očekivanja rukovodstva u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Brojke se već u ovoj fazi kreću u stotinama miliona dolara. Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu, da budete zvanični NBA tim u Londonu, Parizu, Madridu ili Minhenu, dakle na nekim od najvećih i najbogatijih tržišta u Evropi i svetu. Ljudi na te investicije gledaju upravo na taj način”, naglašava Adam Silver.

Kako prenosi renomirani litvanski novinar Donatas Urbonas sa portala BasketNews, odluka čelnika Evrolige da u ovoj fazi ne prihvati ponuđene uslove nikako ne označava kraj pregovora. Očekuje se da akcionari Evrolige u narednim nedeljama izađu pred NBA sa svojom zvaničnom kontraponudom. Izvori navode da je poslednji predlog Amerikanaca bio značajno povoljniji u odnosu na početne pozicije, ali da i dalje postoje ozbiljne razlike u viziji budućnosti.

Pored toga, ishod ovih pregovora mogao bi direktno da utiče i na sam početak novog takmičenja. Iako NBA intenzivno radi na tome da ligu pokrene već 2027. godine i na celokupnom projektu radi nezavisno od ishoda razgovora sa EL, izvori BasketNews-a ukazuju da bi u slučaju potpunog izostanka dogovora i pokretanja potpuno odvojene lige, premijera projekta „NBA Evropa“ mogla biti pomerena sa 2027. na 2028. godinu.