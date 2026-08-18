Barsa završava još jednog centra
Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 13:22
Joan Makundu blizu potpisa
Odlučila se košarkaška sekcija Barselone da napravi potpunu rekonstrukciju. Deset igrača je otišlo, kao i trener, a stiglo je novih devet, kao i glavni trener Aleksandar Sekulić.
A kako prenosi BasketNews, uskoro će i deseto pojačanje stići u Kataloniju. Reč je o Joanu Makunduu koji pokriva pozicije četiri i pet, ali zbog nešto slabijeg šuta više igra kao centar.
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Makundu dolazi u Barsu nakon sezone koju je proveo u Kini u Monaku. Tokom boravka u Kini, prosečno je beležio 15,2 poena, 6,2 skoka, 2,1 asistenciju, 1,5 blokadu i 0,6 ukradenih lopti po utakmici, uz 57% šuta za dva poena.
Kasnije se vratio u Monako i u francuskoj ligi ostvarivao 10,1 poen, 3,4 skoka, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti za 20 minuta po meču. Posebno treba istaći koliko je bio efikasan, jer je za dva bio na odličnih 65%.
Posle osvojene titule u prvenstvu Francuske rešio je da se oproba i u Evroligi. U karijeri dosad igrao za Šole, Monako, Budućnost, Turk Telekom i Fuđijan.
Što se tiče Barselone, pre Makundua španskog giganta su pojačali Džoš Nibo, Džastin Robinson, Oliven Enkamua, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olek Balcerovski, Tajris Martin i Tosan Evbumvan.