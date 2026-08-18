Barsa završava još jednog centra

Odlučila se košarkaška sekcija Barselone da napravi potpunu rekonstrukciju. Deset igrača je otišlo, kao i trener, a stiglo je novih devet, kao i glavni trener Aleksandar Sekulić.

A kako prenosi BasketNews, uskoro će i deseto pojačanje stići u Kataloniju. Reč je o Joanu Makunduu koji pokriva pozicije četiri i pet, ali zbog nešto slabijeg šuta više igra kao centar.