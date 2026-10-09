Belgrade Summer League iz ugla Radeta Zagorca: Kako smo odlučili da pomognemo sebi

" Belgrade Summer League " postao je mesto na kojem se igrači pripremaju za novu sezonu, ali i prilika za one bez angažmana da se predstave potencijalnim poslodavcima. Jedan od njegovih pokretača, Rade Zagorac , u razgovoru za Mozzart Sport otkriva kako se projekat razvijao, na koji način može da pomogne igračima da pronađu klub i koliko su letnje utakmice doprinele odluci njegovog kuma Nikole Jankovića da se vrati profesionalnoj košarci.

Nekadašnji košarkaš Partizana govorio je i o dolascima Nikole Kalinića, Bobana Marjanovića i drugih poznatih igrača, a osvrnuo se i na aktuelna dešavanja u crno-belom klubu, reizbor Ostoje Mijailovića i odnos navijača prema upravi nakon odlaska Željka Obradovića.

Razgovor smo otvorili pitanjem - kako ste došli na ideju da organizujete "Belgrade Summer League" i ko je bio njen idejni tvorac?

"Još 2019. godine sam sa svojim drugarima i nekadašnjim saigračima došao na ideju, jer leti zapravo ne postoji dovoljno dobar sparing i igranje u kontaktu. Od početka smo u tome Radovan Đoković, moj prijatelj Miloš Lazić, ja i još nekoliko momaka. Nekako se sve svodilo na treniranje sa individualnim trenerom, što je generalno dobro za određeni period van sezone, ali u nekom trenutku jednostavno je potrebno da se stvari koje su se uvežbavale tokom leta pokažu i na samom terenu", počinje Zagorac razgovor za Mozzart Sport. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Šta ste konkretno želeli da postignete takvim okupljanjima?

"Mi smo to uradili iz nekoliko razloga, a ja mogu da navedem tri. Prvi je da bismo mogli da isprobamo neke nove stvari koje smo uvežbavali, drugi da bismo uhvatili takozvani 'game shape', odnosno kondiciju koja je potrebna za timsku košarku koju svi mi igramo u klubovima, a treći da bi nam bilo zanimljivije". Kako se čitava priča razvijala tokom godina?

"Kroz godine je dolazilo sve više i više igrača, ali zaista ne mogu da kažem da je to bio neki preveliki broj sve do leta 2024. godine, kada se malo više saznalo za nas, a i mi smo se više angažovali, pa je sve veći broj dobrih igrača počeo da dolazi na ta okupljanja".

Šta je danas glavni cilj "Belgrade Summer League", posebno kada govorimo o igračima koji tokom leta čekaju novi angažman?

"Kroz naše igračke razgovore i neke nevolje i prepreke koje dolaze sa profesionalnom karijerom, poput toga da se dugo čeka na klub i profesionalni angažman, došli smo na ideju da pokušamo sami sebi da pomognemo. Nekako svi posežemo za promenom agenata, okrivljujući aktuelnog agenta za to što trenutno nemamo posao, ali čak ni te promene agenata najčešće ne daju nikakav rezultat. Postoje primeri igrača kojima su karijere krenule uzlaznom putanjom kada su promenili agenta, ali taj broj igrača je minoran". 20.30: (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25) Kako ste zamislili da kroz "Belgrade Summer League" pomognete igračima da dođu do klubova i novih ugovora?

"Došli smo na ideju da nekom vrstom samopromocije na tim okupljanjima jednostavno damo priliku klubovima, samim agentima, trenerima i skautima da vide kakvi su igrači koje potencijalno žele da potpišu. Sistem po kojem klubovi trenutno u najvećoj meri funkcionišu zasniva se na agentskim listama, koje im svakog leta ili po potrebi agenti šalju, pa se sa te liste bira igrač koji najviše odgovara, finansijski, poziciono, stilom igre i tako dalje. Tuomas Iisalo je pričao o svom procesu selekcije igrača, koji je vrlo opsežan i sastoji se, čini mi se, iz četiri dela, gde se apsolutno nijedan detalj ne prepušta slučaju. Mi smatramo da statistika samo donekle govori o igraču kojeg želiš da potpišeš, a da je uvid u to kako on izgleda u ovom trenutku, kako se ponaša i u kakvoj je formi podjednako važan kao i njegov nastup u prethodnoj sezoni".

Da li ste već imali konkretne pokazatelje da takav pristup daje rezultate?

"Imamo mnogo primera igrača koji imaju lošu sezonu što se tiče brojki, ali su jednostavno dobri, kvalitetni igrači. I, naravno, imamo kontraprimere. Tako da verujem da je ovo jedan jako važan deo koji ne sme da se izostavi i mi želimo da tu prazninu popunimo time što vrlo rado pozivamo trenere, generalne menadžere, agente i skaute da dođu, pogledaju te slobodne agente na delu i potencijalno naprave saradnju s njima. Čak i ako ne dođu uživo da ih vide, imaju mogućnost da ih kroz te snimke možda ponovo primete i vide da su i dalje u dobrom ritmu i formi. Za to imamo i potvrdu ove sezone, jer se desilo sa čak trojicom naših igrača, iako ceo projekat digitalno postoji tek skoro dvanaest meseci". Rade Zagorac i Nikola Janković (©Star Sport) Jedan od zanimljivijih primera svakako je Nikola Janković, koji se posle penzije vratio profesionalnoj košarci. Pošto ste veliki prijatelji, koliko mislite da je upravo igranje na "Belgrade Summer League" uticalo na njegovu odluku da se vrati košarci?

"Nikola je moj veliki prijatelj i kum i neko čiji izlazak iz profesionalne košarke meni nije lako pao. Iako sam sa mnogo razumevanja doživeo taj potez, priželjkivao sam trenutak kada će ponovo poželeti da igra". Šta ste videli kod njega tokom tih letnjih utakmica i koliko je, po vašem mišljenju, spreman za povratak na profesionalni nivo?

"Igrajući leti sa nama na tim okupljanjima, pokazao je da ni po čemu ne zaostaje za igračima koji su trenutno na jako visokom nivou, a koje ovom prilikom ne bi bilo korektno da imenujem. Posle nekoliko godina, u njemu se ponovo probudila želja da se odmeri sa drugim igračima na jednom vrlo pristojnom nivou, kakav je KLS. Drago nam je ukoliko smo mi imali bilo kakvog uticaja na tu njegovu odluku, a sigurni smo da se neće nimalo osetiti niti primetiti to što dugo nije igrao. To je kvalitetan igrač koji je spletom raznih okolnosti želeo da prestane sa igranjem, ali sada je tu jedna potpuno nova energija, što će se vrlo brzo videti i na terenu, na zvaničnim utakmicama za Metalac".

Na vašim okupljanjima mogli smo da vidimo Nikolu Kalinića, Bobana Marjanovića i brojne druge poznate košarkaše. Kako se širio taj krug igrača? Da li su se vremenom sami javljali ili ste ih vi pozivali?

"Tako je. Ove, ali i ranijih godina, veliki broj kvalitetnih igrača prošao je kroz Belgrade Summer League. Kalina je, sticajem okolnosti, svega dva dana nakon što je objavio penziju već bio na našim treninzima i čak je i tu pokazao ono što ga je krasilo svih ovih godina i po čemu je bio jedinstven igrač, a to su energija i aktivnost u svakom trenutku na terenu. Takođe, još jedan veliki igrač, Vladimir Lučić, igrao je sa nama i ranijih godina, kao i ove, i uvek se rado odazove kada je u Beogradu i kada mu je potrebna priprema za sezonu. Danilo Anđušić je već nekoliko godina sa nama, naravno i Bobi Marjanović, koji je na neki način i zaštitni znak Belgrade Summer League, jer je tu već neko vreme i redovan je na svim terminima. Ovog leta je, između ostalih, bio i Nikola Jović, koji nastupa u NBA ligi".

Očekujete li da će u budućnosti i još veći broj poznatih igrača prepoznati vrednost ovakvih okupljanja?

"Da, očekujemo još poznatih igrača odavde iz regiona koji će, verujem, sami prepoznavati projekat i ono što im, pre svega košarkaški, donosi Belgrade Summer League". Kakva je perspektiva "Belgrade Summer League"? Imate li konkretne planove za budućnost i može li ovo da postane svojevrsna tradicija?

"Dalji smer u ovom trenutku još uvek nije potpuno poznat. Postoje neke ideje i put kojim želimo da se krećemo, ali pre svega nam je želja da što veći broj igrača prepozna vrednost koju im Belgrade Summer League donosi, a onda, naravno, i treneri, generalni menadžeri i predstavnici klubova. Voleo bih da i oni uvide vrednost jednog ovakvog projekta, gde vrlo lako mogu da se upoznaju i porazgovaraju sa onima koji mogu da budu njihova pojačanja za tu sezonu", priča Zagorac i dodaje:

"Kao treću stvar, voleli bismo da i sami agenti prepoznaju da apsolutno ničiji hleb, da se tako izrazim, ne jedemo i da je i njima u interesu da njihovi igrači kroz Belgrade Summer League dobiju bolju promociju i veću vidljivost nego što je to trenutno moguće. To su neki smerovi kojima želimo da se krećemo i pre svega ostaje da vidimo da li će ljudi koje sam pomenuo prepoznati vrednost ovog projekta u budućnosti".