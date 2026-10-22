Beogradski Pionir gledao Real koji je šutirao kao Golden Stejt

Real je počeo da melje, nanizao tri pobede, počevši od one protiv Partizan Mozzart Beta, a lepa prilika za nastavak serije bilo je gostovanje Makabiju u Beogradu. Blankosi nisu propustili ovu šansu, već su odigrali onako kako Martinez insistira, efikasno i u NBA stilu, te slavili - 99:113.

Mnogi su kritikovali Real Madrid posle očajnog starta sezone. Posle tri evroligaška poraza pričalo se širom košarkaške Evrope o tome koliko će biti potrebno Pedru Martinezu da implementira svoj sistem u igru Kraljevskog kluba i čini se da je zvanično najbolji trener na Starom kontinentu iz prošle sezone u potpunosti uspeo to.

Neverovatno efikasno veče za Real u kojem su Madriđani bili savršeni u napadačkoj igri. Najtrofejniji evropski klub je u svojim redovima imao čak petoricu dvocifrenih igrača, dok su procenti šuta bili neverovatni. Blankosi su meč okončali sa 41 posto uspešnosti za dva i čak 53 posto preciznosti van linije 6,75. Neko bi rekao da je Martinezova četa šutirala poput Golden Stejta iz najboljih dana, kao i to da su igrači Reala izgledali poput tandema Stef Kari- Klej Tompson. Posebno je bio inspirisan Fakundo Kampaco. Iskusni plej je meč završio sa 21 poenom, uz pet trojki iz sedam pokušaja, a treba napomenuti da Argentinac nije ni pokušavao za dva. Pridružili su mu se odlučni Feliz koji je meč završio sa 18, dok je u prvom poluvremenu ekipu nosio Timoti Luvavu koji je meč završio sa 15, isto koliko i Alberto Abalde. Na drugoj strani najefikasniji bio je Džimi Klark sa 20 poena.

Makabi je odigrao daleko bolje prvo poluvreme i delovalo je da bi ovo mogla da bude utakmica u kojoj će izabranici Odeda Kataša konačno da se razmašu i pokažu ono šta se od njih očekuje. Izgledalo je sjajno Džimi Klark i iako domaćin nije imao puno asistencija, već se dosta toga rešavalo u napadima jedan na jedan, prednost ponosa Izraela je Rasla.

Real je izgledao kao da nije znao kako da odgovori na tranzicionu igru Makabija, iz čega je izraelski tim crpeo najviše poena u napadu. U prilog loše defanzive kraljevskog kluba najbolje svedoči podatak da je četa Pedra Martineza za prvih 10 minuta primila 30 poena. Međutim, malo po malo i slika na parketu počela je da se menja. Odbrana Kraljevskog kluba postala je mnogo čvršća, reket je zaključao Valter Tavares, dok su napadački zalet uhvatili Fakundo Kampaco i Timoti Luvavu. Prednost Makabija je do poluvremena bila potpuno anulirana i postalo je jasno da će Real, ukoliko nastavi da igra u istom ritmu, preuzeti konce utakmice u svoje ruke.