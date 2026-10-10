Beše nekad derbi: Zvezda rutinirala Budućnost, brine povreda Izundua

Čak ni kada je Budućnost na startu četvrte četvrtine prišla na jednocifreni ostatak. Ceo meč je protekao u kontri Zvezde i Ibon Navaro i te kako može da bude zadovoljan. Jer pored trijumfa, prvog za Zvezdu u ABA ligi, Španac je dobio priliku i da raspodeli minute i rastereti nosioce pred duplo kolo Evrolige u kome će srpski predstavnik odmeriti snage sa Asvelom (utorak) i Parizom (petak).

Zvezdu je do pobede nosio Džordan Nvora sa 24 poena, David Kremer je dao 16, Tajson Karter 14, a Kris Džons 13 poena.

Posebno treba istaći da se u drugoj četvrtini povredio Ebuka Izundu koji je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren. Rekao je Ibon Navaro nakon povrede Džonatana Motlija da je Zvezda na tržištu i da traži peticu, a ukoliko se nigerijski centar kojim slučajem teže povredio, moraće Zvezda brzo da reaguje.

Na drugoj strani istakao se Džastin Smit sa 18 poena, Stefan Đorđević je dao 16, dok su po 11 ubacili Đorđije Jovanović i Ajverson Molinar.

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Ono što je bilo primetno od starta utakmice jeste da je na ABA ligi nekako sve za dva nivoa sporije. Tribine dvorane Aleksandar Nikolić su bile solidno popunjene, ali je publika baš kasno ušla u dvoranu. Spiker je bio tiši, atmosfera opuštenija i tako dalje. Što možda u ludoj sezoni kakva će biti i ova - nije tako loše.

Na terenu su crveno-beli pokazali kvalitet. Sve im je polazilo za rukom, dolazili su do kvalitetnih šuteva, kao i mnogo lakih poena. Koncentracija igrača Budućnosti nije bila na potrebnom nivou da bi se pripretilo jednom evroligašu. Mnogo poena je Zvezda dala na obruču i iz kontranapada posle krajnje jeftinih grešaka Molinara i Ferela.

Suđenje generalno jeste tema o kojoj se svakodnevno priča u regionalnoj košarci, a i na ovom susretu je utisak bio da sudije nisu dovoljno dobre. Kasnile su sa odlukama mnogo, neke su bile i pogrešne, pa je nervoza oba stručna štaba bila prisuta, dok je Andrej Žakelj u prvom poluvremenu dobio i tehničku.

Na kraju, osim tog jednog naleta Budućnosti u finišu treće i na početku četvrte deonice - nije bilo mnogo uzbudljivo. Prijala je svim navijačima, a sigurno igračima Zvezde i Navaru jedna komforna pobeda. Zna se šta sledi, duplo kolo Evrolige u kome se od crveno-belih očekuje - posebno nakon ubedljivih trijumfa nad Dubaijem i Budućnosti - da ostvare dve pobede.

ABA LIGA, 3. kolo

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST 101:91

/26:21, 28:20, 26:28, 21:22/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Robert Moldar, Haris Bjedić, Oktavian Goina

Crvena zvezda: Džons 13+9as, Miljenović 2, Vajler Beb 3, Đurišić 4, Davidovac 3, Karter 14, Dobrić 7, Izundu 6, Boldvin, Nvora 24, Odželej 9, Kremer 16

Budućnost: Smit 19+9sk, Šajok 6, Megi 9, Slavković, Hadžibegović 3+6sk, Molinar 11, Ferel 9+6, Jovanović 11, Butsijel, Đorđević 16+9sk, Kovilar, Butej 8

ABA LIGA - 3. KOLO

Subota

SC Derbi - Bosna 91:100

/Uskoković 23 - Peri 28/

Ilirija - Spartak Subotica 76:82

/Todorović 29 - Ilić 19/

Igokea - Borac Mozzart 94:83

/Kovačević 16 - Spir 22/

Crvena zvezda - Budućnost

Široki - Cedevita Olimpija

Nedelja

12.00: (4,70) Kluž (17,0) Dubai (1,25)

12.00: (1,90) Mega (15,0) Zadar (2,10)

18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)

19.00: Cibona - Slovan Bratislava

20.00: Partizan Mozzart Bet - Beč

***Kvote su podložne promenama