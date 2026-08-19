Nastavlja se saga Vokap: Oli ga ne pušta, on prekinuo kontakt sa klubom; Janakopulos se naslađuje

Sudbina Tomasa Vokapa i dalje nije poznata. Dugogodišnji stub ne samo odbrane, već i igre Olimpijakosa ne želi više da igra u Pireju, već u Dubaiju, ali i dalje se ne nazire kraj kompletne sapunice koja je zavladala između Amerikanca i nekadašnjeg reprezentativca grčke i aktuelnog šampiona Evrope.

Olimpijakos nije više video iskusnog beka kao bitnog za svoju igru. Crveno-beli su dogovorili dolaske Žana Montera i Kodija Milera Mekintajera, te je postalo jasno da Vokap neće imati gotovo nikakvu ulogu, ukoliko ostane u Pireju. Dubai je tražio plejmejkera, te je uspeo da se dogovori sa Vokapom oko ličnih uslova, ali je Olimpijakos počeo da zateže celu priču, jer iskusni plej ima važeći ugovor za narednu sezonu. Razni mediji su prenosili kako je grčki velikan tražio višemilionsko obeštećenje za slobodu veterana. Stvari su kulminirale nedavno, jer je Vokap tražio momentalni raskid ugovora, bez bilo kakvog obrazloženja, dok je Olimpijakos to odbio, uz napomenu da je Amerikanac dužan da se pojavi na lekarskim pregledima zakazanim za sutra, kao i ako se to ne desi, klub ima mogućnost da preduzme sve pravne korake protiv iskusnog organizatora igre.

Daleko je cela priča od kraja, a grčki Betarades nam donosi nove detalje. Kako javlja pomenuti izvor, Vokap nije spreman na bilo kakve kompromise i ustupe, te se navodi da neće odstupiti ni korak unazad. Takođe, ističe se da je nekadašnji grčki reprezentativac odavno prekinuo kontakt sa saigračima klubom, kao i to da je angažovao advokate iz Italije da se bave celim slučajem. Ono što je još zanimljivo jeste da je i dalje član Olimpijakosa, barem na papiru, odbio čak i preko menadžera da pregovara sa crveno-belima, dok je u jednom momentu čak razmišljao i o eventualnom odlasku u penziju, samo da se ne bi vraćao u Pirej.