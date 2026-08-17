Biberović za uspeh zahvalio Šarasu: On je više od trenera, kao stariji brat

Uradio je Tarik Biberović mnogo sa Fenerbahčeom. Osvojeno je pregršt trofeja, stiglo se do Evrolige, a onda je turski reprezentativac posle osam godine odlučio da je vreme za novo poglavlje u karijeri.

Biberovića više nećemo gledati u dresu istanbulskog kluba, već na najvećoj pozornici. Momak rođen u Bosni i Hercegovini će naredne takmičarske sezone nositi dres Dalas Meveriksa. Jasno je svima da Biberović ima kvalitet da zaigra u najjačoj ligi sveta, a šta on misli o nadolazećim izazovima govorio je za Agenciju Anadolija.

"Ovo je bio moj san i srećan sam što sam konačno uspeo da ga ostvarim. Dolazim do najvećeg momenta u svojoj karijeri, ali ovo nije kraj, već početak. Ulazim u potpuno novi svet. Počeću od nule, napredovati i boriti se. Želim da zaslužim što veći minutažu, pokažem svoju sposobnost i postanem jedan od najpouzdanijih igrača u ekipi. Moj cilj je da napravim i tamo veliku karijeru", počeo je Biberovoić.