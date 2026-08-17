Biberović za uspeh zahvalio Šarasu: On je više od trenera, kao stariji brat
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 13:33
"Kada je Šaras stigao, prvi put sam dobio redovnu minutažu. Zahvaljujući njemu, uspeo sam da pokažem šta mogu"
Uradio je Tarik Biberović mnogo sa Fenerbahčeom. Osvojeno je pregršt trofeja, stiglo se do Evrolige, a onda je turski reprezentativac posle osam godine odlučio da je vreme za novo poglavlje u karijeri.
Biberovića više nećemo gledati u dresu istanbulskog kluba, već na najvećoj pozornici. Momak rođen u Bosni i Hercegovini će naredne takmičarske sezone nositi dres Dalas Meveriksa. Jasno je svima da Biberović ima kvalitet da zaigra u najjačoj ligi sveta, a šta on misli o nadolazećim izazovima govorio je za Agenciju Anadolija.
"Ovo je bio moj san i srećan sam što sam konačno uspeo da ga ostvarim. Dolazim do najvećeg momenta u svojoj karijeri, ali ovo nije kraj, već početak. Ulazim u potpuno novi svet. Počeću od nule, napredovati i boriti se. Želim da zaslužim što veći minutažu, pokažem svoju sposobnost i postanem jedan od najpouzdanijih igrača u ekipi. Moj cilj je da napravim i tamo veliku karijeru", počeo je Biberovoić.
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Pričao je Tarik da mu je odlazak iz Fenera teško pao.
"Bio sam u Fenerbahčeu osam godina, tako da je odlazak veoma težak. Za mene on nikad nije bio samo klub, postao je moja porodica. Čak i kada odem u NBA, verujem da ću i dalje predstavljati Fenerbahče. Nikad nisam mogao da zamislim sve ono što mi je Fener pružio. Zahvaljujući toj prilici, uspeo sam da stignem do samog vrha".
Turski reprezentativac posebno se zahvaljuje treneru Šarunasu Jasikevičijusu.
"Kada je Šaras stigao, prvi put sam dobio redovnu minutažu. Zahvaljujući njemu, uspeo sam da pokažem šta mogu. Dao mi je priliku, ali je bio i više od trenera, nešto kao stariji brat. Sam je bio veliki igrač, pa je mogao da pruži dragocene savete. Prateći ih unapredio sam i mentalnu snagu i ono što mogu na terenu", rekao je sada već šuter Dalasa.