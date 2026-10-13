Bio u NBA, ali nije uspeo u Evroligi: Doživeo sam kulturološki šok zbog rata i putovanja

Evropska publika često ima nerealna očekivanja od momaka koji su do juče bili u NBA, a onda kao već formirani igrači došli na Stari kontinent. Nije mali broj primera u kojima se pokazalo da neka imena nikako nisu mogla da prebrode period adaptacije, te su se ispostavili kao potpuni promašaj. Jedan od takvih primera je i Džef Dautin.

Nekadašnjem igraču Filadelfije prošla sezona u Makabiju bila je debitantska u Evropi, a u najblažem slučaju može se reći da Dautin nije zadovolji očekivanja.