Bio u NBA, ali nije uspeo u Evroligi: Doživeo sam kulturološki šok zbog rata i putovanja
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 17:11
"Kada smo konačno uspeli da se vratimo kući, ponovo je izbio rat. To je teška situacija i veoma iscrpljujuća, kako mentalno, tako i fizički"
Evropska publika često ima nerealna očekivanja od momaka koji su do juče bili u NBA, a onda kao već formirani igrači došli na Stari kontinent. Nije mali broj primera u kojima se pokazalo da neka imena nikako nisu mogla da prebrode period adaptacije, te su se ispostavili kao potpuni promašaj. Jedan od takvih primera je i Džef Dautin.
Nekadašnjem igraču Filadelfije prošla sezona u Makabiju bila je debitantska u Evropi, a u najblažem slučaju može se reći da Dautin nije zadovolji očekivanja.
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Skromne partije, neubedljivost na parketu i ostali faktori uticali su na to da se ne zadrži dugo u Ponosu Izraela, već da potraži ovog leta novu sredinu. Amerikanac je za narednu destinaciju odabrao Napulj u kojem blista u dresu Napolija.
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Kada je reč o Palakanestru u proseku beleži 18 poena i 7,3 asistencije, dok je u Evrokupu 15,5 poena i 1,5 asistencija. Jasno je da je ovim brojkama privukao veliku pažnju, a sada je Amerikanac u razgovoru za Gazzetu dello Sporto objasnio zbog čega je pružao loše partije u dresu Makabija.
"Bilo je veoma neobično. Definitivno se radilo o kulturološkom šoku zbog rata i svega što se dešavalo. Pošto smo igrali naše domaće utakmice u Srbiji, mnogo smo bili na putu i uvek na letovima. Kada smo konačno uspeli da se vratimo kući, ponovo je izbio rat. To je teška situacija i veoma iscrpljujuća, kako mentalno, tako i fizički", poručio je Amerikanac.
Dautin je potom objasnio zbog čega izgleda mnogo bolje u dresu Napolitanaca.
"Veoma sam glasan kao vođa i to je nešto najvažnije što mogu da ponudim. Efikasna komunikacija sa igračima i da budem trener na parketu. Biti lider jedna je od najtežih uloga u bilo kojoj oblasti, ne samo u sportu. To je ono što je potrebno svim uspešnim timovima. Mislim da je to dar sa kojim sam rođen i uživam u njemu", zaključio je nekadašnji igrač Makabija.
Zaista, potrebno je nekad razumeti i one igrače koji iz američke, dolaze u neku potpuno drugačiju kulturu. Nije svaka sredina za svakog, ma koliko neko bio dobar igrač, tako da je strpljenje kod Amerikanaca ponekad ključno, ali u tom slučaju rezultati mogu da trpe, što je ogroman rizik u modernoj košarci.