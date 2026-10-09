Bogdan debitovao za Hjuston sa četiri poena, tripl-dabl Šenguna u pobedi nad Dalasom

NBA predsezona je prilika da timovi iz najjače lige sveta odu van granica Sjedinjenih Američkih Država i odigraju po neku utakmicu na drugim kontinentima. Tako su danas u Kini meč odigrali Hjuston Roketsi i Dalas Meveriksi.

Hjuston je slavio u teksaškom derbiju sa 135:117, a bio je to ujedno debi Bogdana Bogdanovića u novoj opremi. Srpski as je za 15 minuta na terenu upisao četiri poena (1/4 iz igre, 0/3 za tri i 2/2 slobodna bacanja), četiri asistencije i dva skoka.