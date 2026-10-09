Bogdan debitovao za Hjuston sa četiri poena, tripl-dabl Šenguna u pobedi nad Dalasom
Vreme čitanja: 1min | pet. 09.10.26. | 16:58
Tarik Biberović upisao devet poena za Meverikse
NBA predsezona je prilika da timovi iz najjače lige sveta odu van granica Sjedinjenih Američkih Država i odigraju po neku utakmicu na drugim kontinentima. Tako su danas u Kini meč odigrali Hjuston Roketsi i Dalas Meveriksi.
Hjuston je slavio u teksaškom derbiju sa 135:117, a bio je to ujedno debi Bogdana Bogdanovića u novoj opremi. Srpski as je za 15 minuta na terenu upisao četiri poena (1/4 iz igre, 0/3 za tri i 2/2 slobodna bacanja), četiri asistencije i dva skoka.
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Roketse je do pobede predvodio Alperen Šengun sa tripl-dabl učinkom od 16 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Kevin Durant je dodao 15 poena na veoma efikasnih 7/12 iz igre, Fred Vanvlit je na povratku nakon teške povrede upisao 17 poena, dok je Tari Ison bio najučinkovitiji sa 20 poena.
U timu Dalasa se istakao Kuper Fleg sa 19 poena, 16 je dao Nađi Maršal, 14 Maks Kristi, a 13 Tobi Laval. Novi igrač Meveriksa Tarik Biberović ubacio je devet poena (3/9 iz igre, 3/8 za tri poena) uz dva skoka i dve asistencije.
Na ovom meču nije bilo Kajrija Irvinga, a kako je najavljeno, on će se na parket posle godinu i po dana vratiti u narednoj utakmici ovih timova koja je na programu za dva dana.