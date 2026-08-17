Bogdan Karaičić doveo NBA šampiona

Bugarski šampion Balkan započeo je veliki projekat koji sa klupe predvodi Bogdan Karaičić. Nekadašnji pomoćnik u štabu Željka Obradovića želi da od bugarskog kluba napravi tim sa dugoročnom vizijom, ali i sa takmičarskim ambicijama.

Klub iz Botevgrada ove sezone očekujeu verovatno najveći izazovi u dosadašnjoj istoriji, jer će biti deo Evrokupa, pa je potrebno napraviti roster koji može da se nadmeće u objektivno gledano najtežoj grupi druogog posnazi klupskog takmičenja.