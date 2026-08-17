Bogdan Karaičić doveo NBA šampiona
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 12:48
Aleks Dukas stigao u Balkan
Bugarski šampion Balkan započeo je veliki projekat koji sa klupe predvodi Bogdan Karaičić. Nekadašnji pomoćnik u štabu Željka Obradovića želi da od bugarskog kluba napravi tim sa dugoročnom vizijom, ali i sa takmičarskim ambicijama.
Klub iz Botevgrada ove sezone očekujeu verovatno najveći izazovi u dosadašnjoj istoriji, jer će biti deo Evrokupa, pa je potrebno napraviti roster koji može da se nadmeće u objektivno gledano najtežoj grupi druogog posnazi klupskog takmičenja.
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Zbog toga Balkan vredno radi na formiranju sastava, a danas im je došlo jedno od najznačajnijih pojačanja, NBA šampion sa Oklahomom Aleks Dukas.
Istina, nije australijski šuter nešto preterano igrao u Tanderima, u biografiji mu stoji da je ubeležio tek 21 utakmicu, uz prosek od 1,7 poena, ali je isto tako činjenica da u riznici trofeja ima prsten namenjen NBA šampionu. Prošlu sezonu proveo je u domovini, gde je branio boje Brizbejna i imao učinak od 8,5 poena, 2,8 skokova i 1,5 asistencija.
Balkanu je ovo sedmo pojačanje, jer su se pre Dukasa na raspolaganje Karaičiću stavili Darnel Edž, Urlih Čomče, Pavlin Ivanov, Dejvid Okvare, Aleksandar Stoimenov i Ivan Alipiev. Bugarski šampion će u Evrokupu za rivale imati PAOK, Lijetkabelis, Romu SPQR, Ilm, Manresu, Bahčešehir i Monako, ukoliko bude igrao.