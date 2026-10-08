Dangubić starosedelac u gradu i klubu koji je izrastao iz peska: Nisi imao koga da pitaš za savet

Po identičnom receptu po kom su iz pustinjskog peska izronili Palm Džumeira, Burdž Kalifa i autostrade sa desetak traka, stvorena je i nova košarkaška realnost. Dolazak KK Dubai u regionalnu i evropsku košarku nije bio plod višedecenijske tradicije, već još jedna smelost grada koji ne priznaje reč "nemoguće".

Kolaž fotografija zableženih u muzeju u starom gradu (FOTO: Marko Ljubomirović / Mozzart Sport)

Stvoriti klub od nule, izboriti se sa logistikom, osvojiti titulu u ABA ligi i u samo dve godine doći do same elite i Evrolige podvig je ravan zidanju najmodernijih čuda u pustinji. A na tom putu, od prvog dana i od prve cigle ugrađene u temelje kluba, nalazi se Nemanja Dangubić.

Nekolicina nas, novinara srpskih medija koji smo doputovali u Dubai povodom okršaja domaćina sa Crvenom zvezdom, imala je priliku da porazgovara sa čovekom koji iz prve ruke svedoči stvaranju ovog sportskog projekta.

"Nisi imao koga da pozoveš za savet“

Dok razgovaramo u Dubaiju pred dolazak crveno-belih (četvrtak, 18:00), Dangubića s pravom oslovljavam "starosedeocom“. Prošao je čitav put od prve svlačionice do elitnog evropskog takmičenja.

„Prva godina je bila malo zahtevnija u smislu organizacije, ali klub je brzo napredovao i prilagodio se. Znate kako, kada uglavnom prelaziš u neki klub ili imaš transfer, imaš neki feedback od ranije. Čuješ se sa igračima, nekim ljudima koji su radili tu u klubu. Ovde to nismo imali - ulazili smo u potpuno nepoznato. Imali smo neku viziju, ali nisi imao koga da pozoveš da popričaš i da te posavetuje“, počinje priču Dangubić na terenu "Koka-Kola arene".

Izazov je bio velik, ali reakcije kluba na probleme i izazove još brže.

„Otišli smo na pripreme u Sloveniju na dve nedelje i tu smo već videli razliku. Bili smo par dana ovde pre toga i videli da treba još malo vremena da se sve organizuje. A onda se vratimo posle te dve nedelje i dočeka nas nova svlačionica, nova oprema, prostor za noge u avionu... Dosta stvari se u hodu rešavalo iskustvom letenja. Najbitnije je bilo što smo mi kao igrači videli da se ljudi trude i da slušaju naš feedback. Kad god se požalimo na nešto, oni u najkraćem roku to srede i daju nam bukvalno sve najbolje uslove za igru i treninge.“

NAUKA O ŽIVOTU U AVIONU

Za Dangubića boravak u Dubaiju nije samo sportski projekat, već i veliko životno iskustvo.

„Imamo dosta stafa, vrhunske trenere, individualni rad, uslove za oporavak. Za mene lično, jako sam zadovoljan. Napredovao sam i igrački i kao osoba ovde. Upoznao sam novu kulturu, novi grad koji je neverovatan i koji ima neverovatnu energiju, tako da sam baš srećan što sam ovde.“

Kada igrate regionalno i evropsko takmičenje sa Bliskog istoka, pređeni kilometri postaju ključni faktor i često su jači protivnik od onog na terenu.

Nemanja Dangubić u dresu Dubaija (FOTO: Dubai BC)

„Zahtevno je baš. Imamo čarter, svoj avion, ali to je mnogo pređenih kilometara i promena vremenskih zona. Pazi se na svaki detalj - da li spavati ili ne spavati posle meča, da li odmah leteti... Imamo i nutricionistu koji nam daje tačan plan ishrane i hidratacije zbog dosta sati u avionu. Tu su vitamini, sitnice za koje misliš da su nebitne, a u stvari su ključne da bi bio spreman da odigraš dva ili tri gostovanja za redom. Ritam je neverovatan, odeš na jedno gostovanje i to je 10 dana, vratiš se pet, odeš na drugo i već je prošao mesec. Ali biti na ovom nivou, igrati u prelepim halama, protiv najboljih igrača u Evroligi koja je svake godine sve bolja - to daje ogromnu satisfakciju.“

BALKANSKI ŠMEK U PUSTINJI

Ulaskom imena poput Klemena Prepeliča, Filipa Petruševa, Kenana Kamenjaša, Koste Kondića i Džanana Muse, balkanska baza u ekipi dobila je još veći značaj. Dangubić objašnjava kako taj mentalitet utiče na ostatak svlačionice.

„Puno nas je sa Balkana i to pravi odličnu hemiju. Logično je jer igramo ABA ligu i imamo iskustvo igranja u tom takmičenju. Najviše im pomažemo savetima oko lige, atmosfere i detalja. Kad dođu te plej-of utakmice, govorimo im da ostanemo mirni, objašnjavamo kako publika na gostovanjima može da reaguje na naše proslave posle poena, i kako da pokušamo da održimo mirnu publiku i odigramo što bolje na strani.“

Nije tajna ni ko diktira ritam van terena.

„Normalno, mi se družimo između sebe. A što se muzike tiče sve zavisi ko radi teretanu! Ako mi Balkanci radimo teretanu, onda ide naša muzika, pa bude raznoliko.“

Nemanja Dangubić sa prvim trofejom Dubaija i svojom lepšom polovinom Katarinom (FOTO: Dragana Stjepanović)

Posebno mesto u priči ima kapiten Klemen Prepelič.

„Tu je Klemen od prvog dana, naš kapiten. On je imao veliki uticaj na ekipu, pravi je lider. Igrao sam dosta puta protiv njega i baš mi je drago što smo se napokon susreli u istom timu. Znao je da "flopuje" ranije kad smo bili rivali, zbijali smo šale, a sad kažem – hvala Bogu da smo u istoj ekipi! Veliko iskustvo sa njegove strane i ogroman uticaj na sve nas za ove tri godine“, sa širokim osmehom priča Nemanja.

OČEKUJE SE REAKCIJA BIVŠEG KLUBA

Povod našeg razgovora i boravka u Dubaiju jeste i velika utakmica između Dubaija i Crvene zvezde. Dangubić odlično poznaje crveno-bele i zna šta očekuje njegov tim.

„Dolazi Zvezda, znamo kakve su rezultate imali u poslednjim utakmicama i sigurno je da će sa njihove strane biti neka reakcija. To je izuzetno talentovana ekipa na spoljnim pozicijama, imaju 'size', imaju tela, imaju evroligaško iskustvo i novog trenera. Očekujemo jako, jako tešku utakmicu, neizvesnu, u kojoj će sami detalji odlučiti pobednika.“

Iz pustinjskog peska do vrha evropske košarke KK Dubai i Nemanja Dangubić dokazali su da brzinom svetlosti pišu novu stranicu sportske istorije i trebalo bi ispratiti koji su naredni koraci ovog mladog evroligaša. Ako se sudi po okruženju gde je nastao, treba očekivati nešto veliko...