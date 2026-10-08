Davidovac: Igrali smo rasterećenije nego kod kuće; Petrušev? Videćemo...

Šta je bilo drugačije u pripremi i u izvedbi, s obzirom da Zvezda nikad pre nije pobedila ovde?

"Spustili smo ih. To je bio ključ utakmice. Kao što sam rekao, igrali smo fizički dosta dobro, igrali smo u kontinuitetu u oba pravca. Između ostalog, zato smo ih i spustili na taj broj poena. Ali naša izvedba je bila poprilično dobra večeras".

Kako si se ti osećao na terenu?

"Iskreno se trudim. Nešto ne zadajem sebi neke ekstra velike ciljeve. Kao što sam rekao, možda nismo započeli sezonu onako kako smo zamišljali. Ja se trudim da pomognem ovom timu na način na koji mogu, bilo na koji način. Mislim, nije mi bitno da li su to neki poeni ili to skokovi, ili asistencije, ili dobra odbrana, ili da bodrim ekipu, na kraju krajeva, nije ni bitno. Samo se trudim da pomognem timu na neki način, i to je to".

Kako ti se čine stranci, da li pritisak utiče na njih?

"Da. Delovali smo dosta rasterećenije, pre svega u napadu. Imali smo dobre odluke u oba pravca. Možda im je malo drugačija i atmosfera, pa kod kuće možda odigraju malo pod nekim pritiskom većim. Na kraju krajeva, mislim da smo ovde bili rasterećeniji nego kod kuće".

Na kraju, pozdrav sa Petruševim o kome se mnogo priča ovih dana i pitanje - hoćete li se videti u Zvezdi.

"Drago mi je da smo ga videli, između ostalog. Viđamo se leti u Beogradu, eto, sad ovde. I možda ćemo se videti sad. U Zvezdi? To ne znam, iskreno to ne znam. A sad ovde uveče, pre svega večeras, a za Zvezdu ćemo da vidimo".