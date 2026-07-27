Denver ušao u trku za šestostrukim Ol starom

Majami želi da oko novopristiglog Janisa Adetokunba izgradi tim kadar za titulu, a Derozan bi uz grčkog superstara doneo neophodnu napadačku produkciju i poene. Pored njega, Hit cilja i Bredlija Bila kako bi popunio prazninu na spoljnim pozicijama, nastalu nakon što su poslali nekoliko bekova u Milvoki u sklopu velikog trejda za Janisa. Sa druge strane, Denver bi rado video Derozana u svojim redovima kako bi skinuo deo napadačkog tereta sa leđa Nikole Jokića i Džamala Mareja.

Međutim, Nagetsima su ruke prilično vezane jer trenutno nemaju dovoljno prostora u seleri kapu, pošto ih je izjednačavanje ponude za Spensera Džonsa prevelo preko finansijskog limita. Pored toga, Denver želi da zadrži i ograničeno slobodnog agenta Pejtona Votsona, ali će za taj potez morati prethodno da oslobodi prostor na platnom spisku.

Treći kandidat, Klivlend, želi da napravi korak više u odnosu na prošlosezonsko finale Istočne konferencije i ode sve do samog kraja. Nakon što im je propao plan o povratku Lebrona Džejmsa, Derozan se nametnuo kao najlogičniji sledeći izbor. Kavalirsi su na poziciji krila već angažovali Marija Hezonju, a uveliko pregovaraju i oko dolaska Džonatana Kaminge, ali bi dodavanje prekaljenog veterana poput Derozana dodatno drastično povećalo njihove šanse u borbi za šampionski prsten.