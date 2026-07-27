Denver ušao u trku za šestostrukim Ol starom
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 23:28
Demar Derozan na radaru Nagetsa, ali Majamija i Klivlenda
Šestostruki Ol-star košarkaš Demar Derozan postao je jedna od najtraženijih meta na NBA tržištu nakon što su ga Sakramento Kingsi otpustili ranije ovog meseca. Kako prenosi ugledni novinar Šams Čaranija sa ESPN-a, za usluge iskusnog krilnog igrača ozbiljno su zainteresovana tri kluba – Majami Hit, Denver Nagetsi i Klivlend Kavalirsi.
Derozan je u protekloj sezoni u dresu Sakramenta prosečno beležio 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju po meču, uz odličnih 49,7 odsto šuta iz igre, čime je dokazao da i dalje ima šta da ponudi na vrhunskom nivou. Sva tri tima vide ga kao idealno rešenje i opciju za jačanje napada nakon što su ostala bez potpisa Lebrona Džejmsa.
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Majami želi da oko novopristiglog Janisa Adetokunba izgradi tim kadar za titulu, a Derozan bi uz grčkog superstara doneo neophodnu napadačku produkciju i poene. Pored njega, Hit cilja i Bredlija Bila kako bi popunio prazninu na spoljnim pozicijama, nastalu nakon što su poslali nekoliko bekova u Milvoki u sklopu velikog trejda za Janisa. Sa druge strane, Denver bi rado video Derozana u svojim redovima kako bi skinuo deo napadačkog tereta sa leđa Nikole Jokića i Džamala Mareja.
Međutim, Nagetsima su ruke prilično vezane jer trenutno nemaju dovoljno prostora u seleri kapu, pošto ih je izjednačavanje ponude za Spensera Džonsa prevelo preko finansijskog limita. Pored toga, Denver želi da zadrži i ograničeno slobodnog agenta Pejtona Votsona, ali će za taj potez morati prethodno da oslobodi prostor na platnom spisku.
Treći kandidat, Klivlend, želi da napravi korak više u odnosu na prošlosezonsko finale Istočne konferencije i ode sve do samog kraja. Nakon što im je propao plan o povratku Lebrona Džejmsa, Derozan se nametnuo kao najlogičniji sledeći izbor. Kavalirsi su na poziciji krila već angažovali Marija Hezonju, a uveliko pregovaraju i oko dolaska Džonatana Kaminge, ali bi dodavanje prekaljenog veterana poput Derozana dodatno drastično povećalo njihove šanse u borbi za šampionski prsten.