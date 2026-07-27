Završeno - tandem stiže u Pazar: Dadić broj 50, Janković broj 70
Vreme čitanja: 1min | pon. 27.07.26. | 22:34
Levi bek dolazi iz Rusije za procente, vezista Partizana od utorka na treninzima
Dva važna posla završio je Novi Pazar u jednom danu. Već od sutra, od utorka, imaće trener Strahinja Pandurović novog vezistu na treningu, a novog levog beka dan kasnije.
Kao što se najavljivalo, Tomislav Dadić biće levi bek Novog Pazara u narednoj sezoni. Hrvatski internacionalac, koji je dve sezone bio u Kragujevcu, trebalo bi u utorak da stigne u Beograd iz Rusije, a onda da se zaputi ka svojoj novoj destinaciji.
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Kako saznaje Mozzart Sport, Novi Pazar se dogovorio sa Rotorom iz Volgograda da Dadić dođe samo za procente od dalje prodaje, a u tom slučaju Rusima bi pripalo 20 odsto. U plavom taboru imaju velika očekivanja od hrvatskog beka, koji je pogotovo u prvoj sezoni u Kragujevcu bio jedan od najboljih igrača na toj poziciji u ligi. Tomislav Dadić je već izabrao i broj koji će nositi na plavo-belom dresu – 50.
A već koliko sutra, u utorak, na treningu Novog Pazara biće Dimitrije Janković. Kao što je Mozzart Sport najavio, mladi vezista Partizana dolazi u klub sa obale Jošanice na pozajmicu do kraja sezone. Janković je bio izričita želja trenera Strahinje Pandurovića, koju mu je klupsko rukovodstvo uslišilo u dogovoru sa crno-belima.
Janković će nositi dres sa brojem 70, a Novi Pazar će mu biti sredina gde će probati da se predstavi fudbalskoj javnosti u Srbiji, pošto u Partizanu nije uspevao da se izbori za svoje mesto pod suncem.