Završeno - tandem stiže u Pazar: Dadić broj 50, Janković broj 70

Dva važna posla završio je Novi Pazar u jednom danu. Već od sutra, od utorka, imaće trener Strahinja Pandurović novog vezistu na treningu, a novog levog beka dan kasnije.

Kao što se najavljivalo, Tomislav Dadić biće levi bek Novog Pazara u narednoj sezoni. Hrvatski internacionalac, koji je dve sezone bio u Kragujevcu, trebalo bi u utorak da stigne u Beograd iz Rusije, a onda da se zaputi ka svojoj novoj destinaciji.