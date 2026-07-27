Orlići se mučili, ali pobedili Dance - na Grčku u osmini finala

Dobili su Orlići pomenuti period sa 24:12, a za razliku od Slovaka koji su poklekli u poslednjem kvartalu, skandinavska ekipa je držala priključak do samog kraja, ali su naši košarkaši ostali dovoljno pribrani i koncentrisani, te trijumfalno priveli ovaj duel kraju.

Međutim, nije sve proteklo u slavljeničkom tonu za Orliće, jer je povredu doživeo Vuk Danilović. Na samom početku drugog poluvremena, sin Predraga Danilovića je pao nakon duela sa Artoengbeom Uagbeom. Odmah se uhvatio za nogu mladi košarkaš, nakon čega je na jednoj nozi uz pomoć saigrača odšepao na klupu.

Upravo je Danilović bio najefikasniji u našoj reprezentaciji, postigao je 11 poena za 13 minuta na parketu, uz šut iz igre četiri od 10. Isti broj koševa postigao je i Andrija Šušić, koji je imao i pet skokova. Što se Danaca tiče, prednjačio je Lukas Smit sa 17, dok je pomenuti Uagbe dao 14 koševa.

S obzirom na to da je sistem Evrobasketa takav da sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, Srbija će se u osmini finala sastati sa trećeplasiranom selekcijom iz grupe A, a to je Grčka koja ima skor 1:2. Heleni su u okviru u grupne faze savladali Austriju sa 28 razlike, a oba poraza su bila izuzetno tesna – Francuzi su ih savladali sa 66:65, dok su od Izraela poraženi nakon produžetka. Nema sumnje da izabranike Saše Ocokoljića očekuje težak posao u nokaut fazi, a treća četvrtina sa današnje utakmice je definitivno pokazatelj kako Srbija treba da igra. Hrabro, napadački i bez straha.