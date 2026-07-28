Najzad završena saga Ernangomez

Španski reprezentativac Vili Ernangomez postigao je dogovor sa Unikahom iz Malage, sa kojom je potpisao jednogodišnji ugovor. Kako prenosi lokalni Diario Sur, iskusni centar će karijeru nastaviti u domovini, ali umesto u Evroligi, naredne sezone nastupaće u FIBA Ligi šampiona. Ernangomez je ostao bez produžetka saradnje sa Barselonom, koja je uveliko ušla u proces potpune rekonstrukcije tima, što je Unikaha iskoristila da osigura jedno od najvećih pojačanja ovog leta.

Rođeni Madriđanin prihvatio je ponudu kluba iz Malage nakon što je odbio dve druge opcije koje je imao na stolu, od kojih je jedna stigla iz redova solunskog PAOK-a. Španski as u Unikahu stiže kao direktna zamena za Aleksandera Balcerovskog, koji je pre samo nekoliko dana pojačao upravo Barselonu. Uprava Unikahe uspela je da ubedi Ernangomeza posle višednevnih pregovora, ponudivši mu znatno poboljšane finansijske uslove u odnosu na prvobitni predlog.