Najzad završena saga Ernangomez
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 00:25
Vili se seli u Ligu šampiona, ali ostaje u Španiji
Španski reprezentativac Vili Ernangomez postigao je dogovor sa Unikahom iz Malage, sa kojom je potpisao jednogodišnji ugovor. Kako prenosi lokalni Diario Sur, iskusni centar će karijeru nastaviti u domovini, ali umesto u Evroligi, naredne sezone nastupaće u FIBA Ligi šampiona. Ernangomez je ostao bez produžetka saradnje sa Barselonom, koja je uveliko ušla u proces potpune rekonstrukcije tima, što je Unikaha iskoristila da osigura jedno od najvećih pojačanja ovog leta.
Rođeni Madriđanin prihvatio je ponudu kluba iz Malage nakon što je odbio dve druge opcije koje je imao na stolu, od kojih je jedna stigla iz redova solunskog PAOK-a. Španski as u Unikahu stiže kao direktna zamena za Aleksandera Balcerovskog, koji je pre samo nekoliko dana pojačao upravo Barselonu. Uprava Unikahe uspela je da ubedi Ernangomeza posle višednevnih pregovora, ponudivši mu znatno poboljšane finansijske uslove u odnosu na prvobitni predlog.
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Ernangomez stiže u Malagu u 33. godini i uz potpunu podršku trenera Ćusa Vidorete. Zeleno svetlo baskijskog stručnjaka bilo je od presudnog značaja za realizaciju ovog transfera, s obzirom na to da se njih dvojica odlično poznaju iz perioda kada su sarađivali u reprezentaciji Španije na Evrobasketu 2015. i Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, gde su osvojili zlatnu i bronzanu medalju.
Odlazak Ernangomeza iz Barselone samo je jedan u nizu, sve je počelo odlaskom trenera Ćavija Paskvala koji je saopštio igračima još tokom sezone da neće nastaviti svoj posao naredne sezone u gigantu iz Katalonije. Potom je usledila serija odlazaka najbitnijih igrača kao što su Tomaš Satoranski, Nikolas Laprovitola, Vil Klajburn, otišao je i Nikola Kusturica, a u penziji je Jan Veseli. Što će reći da je jedan od retkih koji je ostao i koji će imati ozbiljnu ulogu naredne sezone je Kevin Panter.