TRANSFERI (ponedeljak, 27. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Andrea Pirlo neće biti selektor Italije. Opširnije OVDE.

- Kastro jedan od najskupljih u istoriji Rome. Opširnije OVDE.

- Detalji Tadićevog povratka u Holandiju. Opširnije OVDE.

- Direktor Bešiktaša o Vlahoviću i Salahu. Opširnije OVDE.

- Zvezda ponudila 1.500.000 i bonuse za Mimovića. Opširnije OVDE.

- Čelsi krenuo po Danija Velbeka. Opširnije OVDE.

- Čelsi hoće i Džordana Hendersona. Opširnije OVDE.

- Dortmund kupuje Kontantinosa Karecasa za 32.000.000. Opširnije OVDE.

- Lids dovodi golmana Mančester Sitija za 46.000.000. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Džon Stons dve godine u Interu. Opširnije OVDE.

- Saša Lukić na meti Ipsviča. Opširnije OVDE.

- Ajaks uzima razbijača od Vulverhemptona. Opširnije OVDE.

- Fabricio Romano na udaru zbog Diomandea. Opširnije OVDE.

- Kvaku Karikari se vratio u Železničar. Opširnije OVDE.

- Rišairova borba za spas karijere. Opširnije OVDE.

- Muhamed Bešić u OFK Beogradu. Opširnije OVDE.

- AEK razbija kasu za Lovra Majera. Opširnije OVDE.

- Završeno: Tomislav Dadić i Dimitrije Janković stižu u Novi Pazar. Opširnije OVDE.

- Matje Valbuena u drugoj ligi Malte. Opširnije OVDE.

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