TRANSFERI (ponedeljak, 27. jul)
pon. 27.07.26. | 23:23
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
***
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Andrea Pirlo neće biti selektor Italije. Opširnije OVDE.
- Kastro jedan od najskupljih u istoriji Rome. Opširnije OVDE.
- Detalji Tadićevog povratka u Holandiju. Opširnije OVDE.
- Direktor Bešiktaša o Vlahoviću i Salahu. Opširnije OVDE.
- Zvezda ponudila 1.500.000 i bonuse za Mimovića. Opširnije OVDE.
- Čelsi krenuo po Danija Velbeka. Opširnije OVDE.
- Čelsi hoće i Džordana Hendersona. Opširnije OVDE.
- Dortmund kupuje Kontantinosa Karecasa za 32.000.000. Opširnije OVDE.
- Lids dovodi golmana Mančester Sitija za 46.000.000. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Džon Stons dve godine u Interu. Opširnije OVDE.
- Saša Lukić na meti Ipsviča. Opširnije OVDE.
- Ajaks uzima razbijača od Vulverhemptona. Opširnije OVDE.
- Fabricio Romano na udaru zbog Diomandea. Opširnije OVDE.
- Kvaku Karikari se vratio u Železničar. Opširnije OVDE.
- Rišairova borba za spas karijere. Opširnije OVDE.
- Muhamed Bešić u OFK Beogradu. Opširnije OVDE.
- AEK razbija kasu za Lovra Majera. Opširnije OVDE.
- Završeno: Tomislav Dadić i Dimitrije Janković stižu u Novi Pazar. Opširnije OVDE.
- Matje Valbuena u drugoj ligi Malte. Opširnije OVDE.
***