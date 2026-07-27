Rezzime dana (ponedeljak): Galata najviše razočarala

ZAOKRUŽENO

DUNAV - LUDOGOREC (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:2

Rutinska pobeda tima iz Razgrada. U drugom kolu su otišli u goste u Ruse, još tim koji se zove po Dunavu i odradili su posao. Jedan gol rano, drugi na startu drugog poluvremena i laku noć domaćine. Mnogo su moćniji ljudi iz Lude šume.

ROZENBORG - FREDRIKSTAD (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 4:0

Surova dominacija. Igrao je Rozen kao da je finale nečega, a ne da je rutinsko odrađivanje posla kod kuće. Dva gola u prvom, pa onda ataci i ataci i na kraju... Još dva gola. Kada se gost otvorio dobio je još dve lopte u mreži za poker. To je kada hoćete da idete all-in...

TUKUMS 2000 - RFS (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 0:1

Umeju gosti da budu i ubedljiviji, posebno na ovu kvotu i na očekivanja, ali jedan gol je dosta. Dao ga je Lemajić u osmom minutu i posle toga, nije bilo frke. Jeste se RFS branio da odbrani vođstvo, ali razlika u kvalitetu je prevelika. Zato je dvojka i zaokružena.

KLUŽ - VOLUNTARI (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 5:0

Crveni karton u prvih 15 minuta za goste i onda je bilo... Drži se, koliko primiš, primio si. Kluž je nadirao, napadao i punio mrežu. Pucali su golovi jedan za drugim i na kraju – petarda!

STABEK - HED (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 6:0

Da je više ovakvih parova, gde se keclagano zaokruži već posle pola časa. Toliko je vremena bilo potrebno domaćinu da stigne do prva dva pogotka na meču, posle čega je samo nastavio da opseda gol i onda je treći pao do poluvremena. U nastavku je mreža napunjena do vrha.

CSKA SOFIJA - BOTEV PLODIV (tip 1, kvota 1,63) – rezultat 3:2

Utakmica puna uzbuđenja, ali završilo se najbolje moguće po vas. Gosti jesu prvi poveli pred kraj poluvremena, ali je CSKA odmah izjednačio, da bi obe mreže mirovale sve do ulaska u 90. minut, kada su pala još tri gola! Srećom po vas, prvo je CSKA poveo sa 3:1, pa je Botev samo ublažio poraz.

BREIDABLIK - IBV (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0

Ovde nije bilo kiše golova, jedan je završio kompletan posao. I pao je na otvaranju drugog poluvremena, kada je Torsteinson iskoristio nesmotrenost protivničke odbrane i materijalizovao šansu. U nastavku ste samo čekali potvrdu keca koja je došla za još jednu lepu kvotu.

PRECRTANO

GALATASARAJ - VENECIJA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:3

Još jedan italijanski klub bio je bolji od Galatasaraja tokom letnjih priprema. Posle Monca, prvaka Turske savladala je i Venecija. I to ubedljivo! Mada je bilo neizvesno do pred poslednjih dvadesetak minuta, kada je novi italijanski prvoligaš na krilima rezervista izvojevao vrlo ubedljivu pobedu.

KA AKUREJRI - TOR (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:0

Na svakoj od poslednjih sedam utakmica Akurejri je postigao makar po gol, ali danas je zatajio. I to protiv fenjeraša Tora, koji ujedno ima i najgoru odbranu lige. Ali ona je danas odolela...

RANDERS - SILKEBORG (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:1

Podela plena na startu sezone. Randers je bolje otvorio meč, poveo već u desetom minutu, ali je u nadoknadi prvog dela gost izjednačio. I ispostaviće se - postavio konačan rezultat.