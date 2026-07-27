Mega ponovo prva počela pripreme

Za fizičku pripremu zadužen je Mladen Teofilović. Ustaljeni medicinski tim čine fizioterapeuti Miloš Savić i Vanja Radojević, kao i doktori Uroš Stanković i Boris Ukropina.

„Pred nama je nova sezona i svi jedva čekamo da počnemo sa pripremnim utakmicama. Imaćemo priliku da igramo sa nekim od najboljih univerzitetskih ekipa iz Sjedinjenih Američkih Država, i to će biti veliki izazov za nas da se prikažemo u najboljem svetlu. Putovanja ćemo takođe iskoristiti da izgradimo timski duh koji će biti jako bitna stvar za nas tokom čitave sezone s’obzirom da imamo jako mlad tim. Fokusirani smo, spremni i motivisani za izazovnu sezonu koja nas čeka i učinićemo sve što je u našoj moći da se spremimo za nju“, rekao je trener Mege Vule Avdalović.

Mega će u sklopu priprema za novu sezonu odigrati nekoliko kvalitetnih mečeva na atraktivnim destinacijama. Za 8. i 9. avgust zakazani su mečevi protiv Univerziteta Oburn na Mikonosu. Potom, 27. avgusta Mega će se u Dubrovniku sastati sa aktuelnim šampionom NCAA lige Univerzitetom Mičigen, dok će 1. i 2. septembra igrati sa Breoganom i Portom u španskom Lugu.