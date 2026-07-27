Mega ponovo prva počela pripreme
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 22:46
Trener Vule Avdalović već okupio ekipu
Košarkaši Mege tradicionalno su prvi započeli pripreme za sezonu 2026/27. Nakon testiranja i prošlonedeljnih uvodnih treninga, trener Vule Avdalović je obavio prozivku na kojoj su se pojavili Andrej Mušicki, Pavle Bačko, Mihailo Bošković, Uroš Šuput, Aleksandar Vojinović, Luka Paunov, Andrej Lučić, Ognjen Nikolić, Vladimir Kontić, Tarik Hrelja, Ognjen Srzentić i Milan Šuput.
U svojoj drugoj sezoni na klupi tima, Vule Avdalović oformio je svoj stručni štab. Tim menadžer je Aleksandar Rašić. Pomoćni treneri su novajlija Vladimir Marić i Branislav Božović, kome je ovo četvrta sezona u klubu.
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Za fizičku pripremu zadužen je Mladen Teofilović. Ustaljeni medicinski tim čine fizioterapeuti Miloš Savić i Vanja Radojević, kao i doktori Uroš Stanković i Boris Ukropina.
„Pred nama je nova sezona i svi jedva čekamo da počnemo sa pripremnim utakmicama. Imaćemo priliku da igramo sa nekim od najboljih univerzitetskih ekipa iz Sjedinjenih Američkih Država, i to će biti veliki izazov za nas da se prikažemo u najboljem svetlu. Putovanja ćemo takođe iskoristiti da izgradimo timski duh koji će biti jako bitna stvar za nas tokom čitave sezone s’obzirom da imamo jako mlad tim. Fokusirani smo, spremni i motivisani za izazovnu sezonu koja nas čeka i učinićemo sve što je u našoj moći da se spremimo za nju“, rekao je trener Mege Vule Avdalović.
Mega će u sklopu priprema za novu sezonu odigrati nekoliko kvalitetnih mečeva na atraktivnim destinacijama. Za 8. i 9. avgust zakazani su mečevi protiv Univerziteta Oburn na Mikonosu. Potom, 27. avgusta Mega će se u Dubrovniku sastati sa aktuelnim šampionom NCAA lige Univerzitetom Mičigen, dok će 1. i 2. septembra igrati sa Breoganom i Portom u španskom Lugu.