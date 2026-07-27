Željko traži pleja, PAO spreman da plati obeštećenje za igrača koji poznaje sistem

Naime, Željko Obradović i njegovi saradnici pažljivo razmatraju šta se to nudi u Evropi i koji bi igrač mogao odmah da ispuni zahteve Evrolige, kao i onoga što najtrofejniji trener u istoriji zahteva.

02.00: (1,45) Leones de Ponse (15,0) Agvada Santeros (3,05)

U toj priči nema mesta za igrače koji igraju u SAD jer, kako se ističe, Obradović insistira na igračima koji su se već adaptirali na uslove evropske košarke i ne treba im period dodatnog prilagođavanja.

Iako je tržište već razgrabljeno, nije isključeno da PAO plati obeštećenje za igrača jer se u tekstu navodi da će klub finansijski biti agresivan u pokušaju da dovede poslednji delić mozaika. Dakle, Panatinaikos ima u svom budžetu mesta da plati obeštećenje jer drugačije teško da će Obradoviću biti ispunjen zahtev. To bi potencijalno moglo da pokrene domino efekat jer bi aktiviranje jedne klauzule verovatno prouzrokovalo i druge transfere u Evropi, osim ako se baš ne bude tražilo pojačanje iz SAD.