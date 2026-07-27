Željko traži pleja, PAO spreman da plati obeštećenje za igrača koji poznaje sistem
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 23:25
To znači da se neće tražiti ime iz NBA lige
Strašan prelazni rok odradio je Panatinaikos od dolaska Željka Obradovića i suštinski je ostalo samo da se još pronađe zamena za Džerijana Grenta koji je pred odlaskom iz Atine.
Dani prolaze, a PAO još nije našao adekvatno rešenje, zbog čega su krenule priče o mogućem dolasku pojačanja iz NBA lige. Čak su se pojedini mediji odvažili da povežu Panatinaikos sa Raselom Vestbrukom, međutim kako navodi grčka Gazeta, fokus kluba biće na pojačanju sa evropskog tržišta.
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Naime, Željko Obradović i njegovi saradnici pažljivo razmatraju šta se to nudi u Evropi i koji bi igrač mogao odmah da ispuni zahteve Evrolige, kao i onoga što najtrofejniji trener u istoriji zahteva.
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U toj priči nema mesta za igrače koji igraju u SAD jer, kako se ističe, Obradović insistira na igračima koji su se već adaptirali na uslove evropske košarke i ne treba im period dodatnog prilagođavanja.
Iako je tržište već razgrabljeno, nije isključeno da PAO plati obeštećenje za igrača jer se u tekstu navodi da će klub finansijski biti agresivan u pokušaju da dovede poslednji delić mozaika. Dakle, Panatinaikos ima u svom budžetu mesta da plati obeštećenje jer drugačije teško da će Obradoviću biti ispunjen zahtev. To bi potencijalno moglo da pokrene domino efekat jer bi aktiviranje jedne klauzule verovatno prouzrokovalo i druge transfere u Evropi, osim ako se baš ne bude tražilo pojačanje iz SAD.
O imenima se, doduše, ne priča konkretno u tekstu Gazete, mada se kroz redove provlači teza da će to potencijalno biti igrač koji već poznaje sistem Željka Obradovića, da može od prvog dana da uskoči u sistem i bude koristan za tim.
Samo još da vidimo koga cilja...